Langrenn: Franske U20-er begynner å trene i Norge | Nordic Mac | #1 Skiskyting

Langrenn: U-20 i Sjuszjon

Etter at sommertreningen startet, tilbrakte han i basecamp Brahman (Jura), Det franske langrennslagets U20-er begynner en internasjonal treningsleir denne fredagen i Szczesjon (Norge), varer i en uke.

«Norge inviterer alle juniorlandslag som ønsker å komme, forklarte Emmanuel JonierTrener for gutter, kl Nordisk magasin Noen få uker siden. Praksisen har pågått i tre år på grunn av dårlig helse, men den ble opprettet for noen år siden av nordmennene for å dele sin erfaring og gjenopplive konkurransen. »

Constant Missillier (FRA) – CNOSF/KMSP

Så i begynnelsen av august, skandinavene, for den ellevte utgaven av dette internasjonale kurset, Vi klarte å samle 215 langrennsløpere fra tjuefire land. Det ble omtalt som «rekord» i en melding sendt til pressen fra Norges Skiforbund.

Trenere var Helen Marie Fossholm og Johannes Hosflot Klebo

«Som jeg ofte sier, er det godt å møte hverandre under forberedelsene Vanskelig posisjon [niveau élevé, NDLR]. Det er et boosterskudd midt på sommeren», begynner hans del Samuel Rage-Kianasso, trener for unge franske kvinner. Denne norske praksisplassen, Konkurrerte på datoer som lar juniorer delta Utfordre Vincent Vitos I slutten av augustOg «en god spak for å få nye ting på trening», mener Emmanuel Jonier.

Johannes Hosflot Klebo (NOR) – James Fountain/Telemarksvega

i løpet av uken, Helen Marie Fosseholm Og Johannes Hosflot Claybo, Han er for øyeblikket skadetDelta på ulike workshops som trenere og rollemodeller.

Mandag morgen, endelig, A Klassisk sprint Organisert blant deltakerne, om kvelden, Eric Mair nossumTreneren til de norske langrennsløperne på verdenscuplaget skal holde en konferanse med temaet innsats som skal til for å bli en god langrennsløper.

Franske langrennsløpere tar norgesløypa

Menn (trent av Emmanuel Jonier)

Ivan Essonnier – La Feclas Sports Club (Savoy) 🇫🇷

Roman Gallois – Ski Club Bois d’Amont (Jura Massif) 🇫🇷

Nathan Marseille – SC Cap Bayard (Alpes Provence) 🇫🇷

Constant Missillier – Ski Club Grand Bornand (Mont Blanc) 🇫🇷

Neil German – Edelweiss Sports Association (Alpes Provence) 🇫🇷

Kvinner (trenet av Samuel Regi-Gianasso)

Melina Perthet – Vercorse langrenn (Dauphine) 🇫🇷

Liv Koubat – Besat Winter Sports (Fores) 🇫🇷

Julie Marciniak – Mecave Sports Club (Mont Blanc) 🇫🇷

Leonie Perry – La Bressade Ski Division (Vosges-fjellene) 🇫🇷

Frankrike Bignot – Aji Ski Club (Mont Blanc) 🇫🇷

Tjuefire land var representert på Sjusjøen internasjonale treningsleir

Andorra 🇦🇩

Armenia 🇦🇲

Australia 🇦🇺

Canada 🇨🇦

Tsjekkia 🇨🇿

Danmark 🇩🇰

Estland 🇪🇪

Finland 🇫🇮

Frankrike 🇫🇷

Tyskland 🇩🇪

Italia 🇮🇹

Japan 🇯🇵

Latvia 🇱🇻

Norge 🇳🇴

Polen 🇵🇱

Slovenia 🇸🇮

Slovakia 🇸🇰

Spania 🇪🇸

Sverige 🇸🇪

Storbritannia 🇬🇧

Tyrkia 🇹🇷

Amerika 🇺🇸

Østerrike 🇦🇹

