Langrenn (H): Norge Lett i Lagsprint, Frankrike Syvende – Vinterleker

Til slutt skjøt den franske crack

Franskmennene presterte bedre enn franskmennene i lagsprintfinalen, men ikke nok til å klatre på pallen. Minutter etter at Melissa Call og Lena Quintin endte på tiendeplass, endte Hugo Laplace og Richard Juve på sjuende plass i arrangementet på det olympiske programmet siden 2006, med seks runder på 1,5 km (vekselvis tre runder som skal fullføres).

Andre i sin semifinale etter Norge kunne franskmennene ha utviklet ambisjoner, og var nest etter nordmenn (Johannes Glepo og Eric Vallnus) på den femte av fem børser i prosjektet, og var så alene i den fjerde børsen. , En tidel foran Norge og Italia. Men de to siste nivåene er farlige for dem. Under det siste stafettbyttet falt Frankrike til sjuendeplass, femten sekunder bak Finland, før det ble nummer sju i mål.e, 35 sekunder bak Norge, til slutt to og et halvt sekund foran Finland og fire og et halvt sekund mer enn Russland. Så Frankrike har fortsatt bare én langdistansemedalje ved dette OL. Det er to langdistanseløp (30 km for kvinner og 50 km for menn denne helgen).Fransk reaksjon på fransk fjernsyns mikrofon:Richard Joe: “Det er en tøff kamp. Det går fort fremover … Det var slik vi kjempet … (…) Hugo var litt syk en dag, måtte hjelpe ham, vi er i et lagløp. For å gi ham stafett med maksimalt fremrykk, stopp foran meg. Prøvde, men hei, ingenting å angre på. En ung idrettsutøver (Lapalus, 23 år gammel), han spurtet sitt første olympiske lag, han vant sin første medalje for noen dager siden (i stafett), det brenner saft. Jeg er glad vi klarte å klare spurten, vi var 100 % “Hugo Labalus: «Denne finalen er ikke som de to siste løpene jeg gjorde. Beklager, for Richard hadde det bra i dag. Vi så på den på andre omgang, hvor jeg tok en liten pause, og Richard kom veldig lett frem. Jeg kunne ikke gjøre det skispillet jeg ønsket. Men i morges følte jeg meg bedre og under semifinalen skled jeg litt bedre. Men det gikk veldig fort. Dette er synd fordi jeg tror vi må gjøre noen gode ting i dag hvis alt er på linje. ⁇Beijing Winter Games / Langrenn (H)Lagsprintrangering (6 × 1,5 km) – onsdag 16. februar 20221- Norge på 19’22 ″ 992- Finland 2 ″ 463- Russland 4 ″ 294- Sverige 15 ″ 065- Canada 22 ″ 31 … 7- Frankrike 35 ″ 38 …