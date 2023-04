Langrenn: Johannes Hosflot slutter i Globo Norge | Nordic Mac | #1 Skiskyting

Langrenn: Johannes Hosflot Klebo hopper

Denne søndag kvelden rystet et kraftig jordskjelv langrenn : Superstjerne Johannes Hosflot Claybo Han annonserte effektivt at han trekker seg fra det norske landslaget. Som nevnt i pressemeldingen sendt til Nordisk magasinSkandinaven forklarte hva han hadde Han bestemte seg for å gå sin egen vei.

Etter år med mer eller mindre bitter konflikt med Norges Skiforbund, Så han bestemte seg for å forlate forbundsstyret og krysse Rubicon.

– Min avgang gir Skiforbundet en mulighet til å kutte kostnader og bruke penger på andre utøvere, sa han. Fra nå av trenger de ikke betale for kursene mine i høyden. Jeg har mange venner på landslaget som jeg føler har blitt mishandlet i denne utvelgelsesprosessen. Men selv om jeg ikke lenger er en del av landslaget, vil jeg ha tett kontakt med lagkameratene i fremtiden. »

Johannes Hosflot Klebo (NOR) – Modica/NordicFocus

ønsker Delta på flere kurs i høyden i sommer I motsetning til hva Norges forbunds trenere hadde planlagt, Johannes Hoesflot Klæbo foretrekker derfor å overlate banen til andre langrennsløpere på landslaget Mens han trener ved siden av ham. Full Ved å fullfinansiere produksjonenStaten er tom for penger.

I sin kommunikasjon opplyste norgesmesteren at forhandlinger med hans forbund aldri hadde blitt innledet, og de siste dagenes kunngjøringer En reduksjon i landslagsbevilgningen på grunn av budsjettmessige begrensninger er balansert.

Ingen verdenscup neste år?

Jeg tror ikke det er en god ting å bidra økonomisk til å holde seg i toppen samtidig som spillerne mister plassen på landslaget på grunn av bevilgningskutt, slår han fast. -Han. «Vi respekterer denne avgjørelsen selv om det er viktig å understreke at vi ønsker å inkludere ham på landslaget», svarte han senere. Espen BjervikEn kommunikasjon av Norges Skiforbund, sjefen for langrenn i kongeriket.

Johannes Hosflot Klebo (NOR) – Modica/NordicFocus

Til slutt, i sin tale, Johannes Hosflot Claybo tar opp et viktig poeng: for tiden, Norske langrennsløpere som takker nei til landslagsplass kan ikke kreve uttak til neste vinters verdenscup.. «Vi håper og håper det vil endre seg slik at jeg kan gå til verdenscupen neste sesong hvis jeg er i form nok til å gå,» svarte han.n legger press på norske ledere.

Norges Skiforbund ble umiddelbart kontaktet, Det heter at saken skal behandles i neste møte i tilsynet.

