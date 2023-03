Langrenn | Jules Sabbas etter sin Norway Cup pallplass: «Jeg er glad for å se at jeg fortsatt har den samme følelsen av seier» | Nordic Mac | #1 Skiskyting

LANGRENN: Jules Chappas i god form foran Tramon

Etter ham tilbake til kampen Bronse medalje Brettet ut over Klassisk sprint av Planica Worlds (Slovenia), Jules Sabbas Tilbake på scenen. PÅ Veldre Zach (Norge), delvis Norway CupTricoloren rakk å varme opp allerede før VM-arenaen Dramatiker (Norge) forventet dette Tirsdag 14. mars. Han beskriver prestasjonene sine Nordisk magasin.

En konkurranse for å «sende den store».

«Jeg ønsket å gjøre en dag med sprint på alvor. Jeg hadde ikke mange triks. Jeg ønsket å «sende stort» i hver siste etappe, og også fra kvalifiseringen for å få litt juice. Siden verdens fart, Jeg har gjort seriøse skrivedistanser. Jeg har gode mål for slutten av sesongen, så jeg ønsket å starte maskinen på nytt. »

Jules Sabbas (FRA), Even Norduk (NOR), Ansgar Evensen (NOR), Paul Troyan Aoun (NOR), Harald Astrup Arnesen (NOR), Mats Opsel (NOR) – Marianne Christiansen

«Jeg er positivt overrasket over at alt har gått så bra siden kvalifiseringen allerede. Skiene mine holdt ikke så mye på dette første løpet og jeg taklet den store bulken så godt jeg kunne. Jeg hadde godt fotarbeid og god energi. I løpet av sluttfasen ga jeg ikke opp og prøvde å gå med full kraft. »

«Jeg tror jeg har nok treningstid til å få en god avslutning på sesongen» Jules Sabbas i Nordic magazine

«Jeg tvilte egentlig ikke på at jeg fortsatt hadde energien, men jeg var redd for at det skulle blåse litt. Jeg tror jeg har bagasjen med tanke på treningstider for å få en god avslutning på sesongen. I dag [Vendredi], Jeg trodde jeg skulle slippe meg løs på synet av Drammen. Men jeg føler allerede at jeg er ute av kontroll, noe som er flott! »

Jules Sabbas (FRA) – Modica/Nordisk Fokus

«Bin» rase

– Tettheten i disse kampene er veldig høy. Jeg har en følelse av at alle er nesten på samme nivå. Det er veldig trangt fra kvalifiseringen som VM. Det er virkelig imponerende. Jeg er veldig glad for å ha dette løpet i Norge. Som franskmenn har vi alltid drømt om å løpe i løp som dette. Jeg levde det du drømmer om når du er liten NRK Når du er i kadettkategori [Rires] ! »

Jules Sabbas (FRA) – Modica/NordicFocus

«Det var også «back»-løpet. Det etter medaljen. Jeg er glad for å se at jeg fortsatt har samme vinnermentalitet. Jeg er veldig interessert i det, det er bra. Det var en flott dag. Takk også til Leo Migneri og Team Acker Dehli som tok vare på skiene mine i dag. [vendredi]. »

