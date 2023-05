Langrenn. Jules Sabbas forbereder seg til pallsprinten i Norway Cup

Etter sin verdensmedalje gjenopptar Jules Sabbas konkurransen denne fredagen. Men ikke i VM, men i Norge. En god mulighet til å komme tilbake i form til sprinten i Tramen 14. mars.

Den lokale etterfølgeren vil ha en valgmotstander i rollen som Jules Sabbas. Bronse medalje På Worlds Sprint vender skiløperen fra La Clusas tilbake til konkurranse denne fredagen for Classic Sprint.

Du har muligheten til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å se våre retningslinjer for databeskyttelse. Administrer eksamenene mine

Klikk «Jeg godtar alle informasjonskapsler»Du samtykker til plassering av informasjonskapsler og andre sporingsmidler for å lagre dataene dine på våre nettsteder og apper for personlig tilpasning og annonsemålretting.

Et løp som gjorde at han kunne gjenvinne løpsrytmen og få mer selvtillit, og ble nummer to bak Evan Norduk, som spilte med de beste spillerne i verdenscupen.

Dette er en god anledning til å forberede seg til Tramnes verdenscupsprint tirsdag 14. mars.

Han får selskap av Richard Jouw, Lucas Sanawat, Renaud Jay og Theo Shelley, mens ingen av franskmennene vil være med i turneringen i Norge.