Langrenn | Sag fra Norge

(Zhangjiakou) Kontrasten kunne ikke vært bedre i målområdet. Russerne feiret seieren på 4 X 10 km stafetten under snøfnuggene. Franskmennene, det gigantiske flagget i hendene på det gamle Maurice Manifesto, hylte sin glede etter sin bronsemedalje. I midten foretok nordmennene en begravelse til tross for at de lå på andreplass.

Simon Druin

trykk

Johannes Hossflood Glebo, bæreren av den siste fakkelen, strålte selv da han var fraværende fra scenen og på pressekonferansen. Hva skjer i langrenn?

“Jeg gjør alltid den samme sammenligningen med hockey i Canada. Det er akkurat det samme. Langrenn er vår største sport. I avisene i disse dager kan det være 10 overskrifter om langrenn hver dag.”

Den kanadiske lagtreneren Eric Bratton taler under OL i Beijing. Han er innfødt i Oslo, og kjenner godt til at nordmenns frustrasjon får folk til å snakke hjemme.

De Trener 29-åringen beskriver en overskrift som dukket opp på datamaskinen hans: «Beklager». Disse ordene ble sagt av Emil Iverson, som først fordypet landet sitt i klassikerne. Den fire ganger verdensmesteren var skuffet over å være ute for 15k tidligere denne uken.

“Alle vinkler er allerede skjult,” fortsatte Bretton i sin presseomtale. Valgte de de fire riktige utøverne? Laget de det riktige produktet? Undervurderte de effekten av høyde? i utgangspunktet, [les journalistes] Still spørsmålstegn ved alt. ⁇

Selv om Norge komfortabelt topper medaljelisten i Beijing, har ikke langrenn hatt det vanlige gjennomslaget. Takket være sine to stjerner, Glebo og Therese Johak, krever den skandinaviske nasjonen fem plattformer, to mindre enn Russland og bare én mer enn Finland.

Med bare fire løp til på tabellen fra nå og frem til søndag, blir feltet tynt. I Pyongyang, i 2018, avsluttet Norge Femten Days med 15 etapper. I Sotsji ble det for fire år siden, til tross for skiproblemene og russernes formelle stimulans, 11 medaljer.

«Alle har sin egen mening og mening [sur le sujet], Det er overalt, bemerket Bretton. Dette kan legge mye press på idrettsutøvere. ⁇

“Fra frøet til Alex Harvey”

Treneren til det kanadiske laget møtte tilsynelatende ikke den samme oppmerksomheten. For stafetten trengte han ikke å bryte hodet: det er fire langrennsløpere i Zhangjiajou – i motsetning til de store nasjonene åtte – han måtte bare bestemme startoppstillingen.

Ontarian Graham Richie, mest kjent for sine kvaliteter som sprinter, slet da han kastet alt på førsteplass i klassikeren til russiske Alexei Cervotkin. Bremset ned av snøfallet, unngikk den allerede krevende banen, Antoine Zaire (Classic), Olivier Leville (fri) og Remy Trolet (fri) ydmykelsen av å bli tatt i siste runde av russerne.

Canada rangert som 11Og, Mer enn ni minutter over vinnerne. Dette gapet hadde vært noe mindre om Trolet ikke hadde gått feil vei når det kom til feltet.

– Det var en pinlig feil, men heldigvis endret det ikke utfallet, været var litt for mye, sa den 21 år gamle britisk colombianeren. Jeg var så nær USA og Japan at jeg trodde jeg måtte presse på hvis den til slutt falt eller eksploderte fullstendig. Synet mitt begynte å avta litt og jeg gikk i feil retning! ⁇

De to seniormedlemmene i denne stafetten, som ble 10 år i en alder av 23, er Zaire og Richie.Og I de siste verdener (med Russell Kennedy, enn Leville).

“Vi er et av de yngste lagene her, bemerket Zaire. Løpene er tøffe. I en stafett vil de store nasjonene ofte sette et høyt tempo.

Under vanskelige forhold avanserte russerne i utgangspunktet med et ustabilt tempo. Antoine Zir

Uten Alex Harvey ville han blitt nummer 12 i Pyongyang, Canada med en helt annen liste.Og. “Vi har noe å være veldig stolte av,” sa Zaire. Å beseire Amerika er alltid gøy. Vi var nærme, men ble akkurat ferdige i dag. ⁇

Léveillé, 20, gjorde det bedre igjen og noterte den niende raskeste tiden i sitt område. Sjeftekniker Yves Bilodeau, bosatt i Sherbrook, berømmet: «Vi venter noen år, men Sound er en mester. Dette er frøet til Alex Harvey. ⁇

Bretton erkjente utfordringen hans unge brødre står overfor: «Det er alltid vanskelig å presse dem inn i situasjoner som dette når de prøver forholdene. Avstandene kan noen ganger bli veldig store. Vårt mål er alltid å bryte vårt pipenummer. Vi hadde 10, så vi var litt overvektige. Vi håpet å fullføre en rad eller to mindre. ⁇

På mellomlang sikt mener den 29 år gamle treneren Canada «i det minste bør gjenvinne sin plass». Topp 6 Bør få sjansen til å kjempe om medaljen under gunstige omstendigheter.

Usammenlignelig budsjett

Bretton, som ble ansatt i november 2018, reiste hjem til Oslo i fjor vår av personlige årsaker. Likevel beholdt han mandatet til å lede det kanadiske laget til verdenscupen og Beijing-lekene denne sesongen.

Hva la han merke til i løpet av sin to og et halvt år lange karriere her? Han nevner først den tidlige spesialiseringen som ikke var i Norge.

«Vi har juniorverdensmestere som spiller fotball om sommeren. Ikke misforstå meg, de trener seriøst og på en spesiell måte [en ski de fond]. Men de går fra et spill til et annet. De sykler terrengsykler, langrenn, ikke bare som en hobby. I Canada spiller selv de som er seriøse, over 14 år, bare ett spill. ⁇

I Norge har mer enn ett spill vært i praksis lenge. Jeg sier ikke at det ene eller det andre er bedre. Dette er en kulturell forskjell. Eric Bratton, trener for det kanadiske laget

På høyeste nivå er ressurser åpenbart ikke sammenlignbare. – Budsjettet for hele langrennslaget i Canada vil være det samme som for en idrettsutøver i Norge, sa Bretton. Forskjellen er enorm. ⁇

Finansiering er gitt i Canada – les The Podium – men du må fortsatt kvalifisere deg med resultatene. “Det er som et interessant hjul, egg eller kylling. Du må fortsette, men du vet ikke hvor du skal begynne. Hvis du ikke har en kylling eller et egg, er du i trøbbel. Men hvis du har det ene eller det andre , begynner syklusen.”

Unge langrennsløpere nøt suksess i junior- og U23-verdenen, og av og til dannet eller entret scenen. Topp 5 Og dette Topp 10. Tjue quarterbacks fra Quebec forbereder seg på å delta i verdensmesterskapet i Norge fra 22. til 27. februar.

Nå må vi videre til neste nivå, mener treneren. «Vi må bli litt bedre på det vi gjør mellom 20 og 23 eller 25 år. Dette er en viktig periode når vi mister utøvere. En går ovenpå, og tre år senere lurer du på hva som skjedde. ⁇

For ikke å snakke om sentralisering, hevder Bretton, tidsklinikker er grunnleggende for å bringe sammen de beste idrettsutøverne. Hvorfor ikke arrangere dem med amerikanerne eller sende langrennsløpere til Europa om sommeren? Han anbefaler. “De er veldig selvsikre, men de fyller 30, og likevel er de veldig selvsikre. Se hva jeg skal si? På et tidspunkt må du bryte opp. Det var her vi fikk litt problemer.”

Med emuleringseffekten vil ikke Bretton bli overrasket over å se tre eller fire samtidige åpninger de siste dagene av Harvey, Devon Kershaw, Len Valjas og Ivan Babikov.

Neste trinn: Utnevne en hovedtrener på heltid i Canada. Det er kanskje ikke Bretton, men han er villig til å fortsette å hjelpe.