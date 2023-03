Langrenn – VM. Team sprint libre de lathi: Klebovs Norge dominerer igjen, Blues ute av spill

For sesongens siste lagsprint vant nordmennene igjen denne fredagen i Lahti, Finland, takket være Klebo-Valens-paret. De franske spillerne, som spilte i spissen en stund, endte på 5. plass for Chappas-Juve og 8. plass for Jay-Sanawat.

Ikke overraskende var det Erik Valnes og Johannes Hosflot Klabo, de to nordmennene som vant sesongens siste lagsprint i Lahti fredag. Som har vært en sesong med ekstrem dominans, ledet skandinavene løpet fra start til mål. Italias Francesco Di Fabiani og Federico Pellegrino ble nummer to. Takket være prestasjonen til Harald Östberg Amundsen og Cindre Bjornestad Skår ligger det andre norske paret på tredjeplass. Skuffelse fra Blues side, derimot. Handlingen var høy for franskmennene denne fredagen, etter seieren i Livigno i januar og Planica Worlds bronsemedalje for Jove-Jay. Det første tricolor-paret av Jules Sabbas og Richard Juve endte på 5. plass. Men sistnevnte gikk svært nær pallen, helt til Jules Sabbas falt på nest siste runde. Renaud Jay og Lucas Sanawat, men på 8. plass, leder før de kom bakpå på de siste hektometrene. The Blues vil ha en siste sjanse til å skinne i sesongens siste klassiske sprint før den klassiske 20 km massestarten avsluttes på søndag. >> Fullstendige resultater

På damesiden slo det svenske verdensmesterparet Emma Riebom og Joanna Sundling Norges Julie Myhre og Ann Kersti Kalva og Tysklands Laura Kimmler og Koletta Rietschek. Tricolor Lena Quintin endte på 13. plass, uavgjort med latviske Patricija Eiduka. >> Fullstendige resultater