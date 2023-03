Langrenn – Worlds. Herrestafett: Underpress Norge verdensmestere, Blues opprørte 4

I kamp endte franskmennene på 4. plass i herrestafetten i Blanica denne torsdagen gjennom løpet om bronsemedaljen. Et løp dominert fra start til mål av nordmennene som ledet fra de første kilometerne.

Finland, som vant sølvmedaljen, gikk deretter videre til andre runde. Livo Niskanend Rask unna den medaljevinnende gruppen for å bli nummer 2. De to siste finske løperne fikk kun i oppgave å tette gapet med de svenske, tyske, sveitsiske og franske rivalene.

Franskmennene tapte bronsen

Franskmennene har drømt om denne historiske tredje medaljen og har muligheten til å få den denne fredagen. Men på vei Planica, spenningen var på topp. Og når som helst Trefarget Ikke sikker på hvordan du skal utnytte muligheten til å sprenge løpet. Dagens første fakkelbærer, Richard Jouve, etablerte sine standarder ved å starte stafetten i kontakt med toppnasjonene, Norge tok raskt av. på mikrofonenEurosportDe Hot-alpin langrennsløper Forklart: «Da vi så det jakthund Først visste vi at det ville bli veldig sterkt. Det er et greit løp og vi vet at det kommer flere hard Målet var å avslutte med minst mulig avstand fra kontakt.

For hans del, Hugo Labalus Han ga alt under den andre stinten for å beholde siktet på pallen sammen med Sverige, Canada, Sveits og Tyskland. Clement Paris På sin side satte Sverige farten Boroma Eller sveitsisk Spesielt stua. Men dette tredje nivået ble veldig forsinket av noen og passet hovedsakelig på hverandre. Den fjerde og siste kampen var veldig spent for Jules Lapierre. Han satte et jevnt tempo og holdt kort ledelsen for å slå Sverige og Canada i siste runde. Franskmennene mistet tredjeplassen på siste hektometer.