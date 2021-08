Langsom leie er bedre enn ingen leie

Norge – Da koronaviruset stengte den amerikanske økonomien i 2020, var et av forebyggingsprogrammene som ble lansert som svar et utkastelsesmoratorium som holdt millioner av ny arbeidsledige amerikanere hjemme mens de forvitret krisen.

Legatet krevde at søkerne var flittige med å sende inn skjemaer og rapportere sine økonomiske tilbakeslag. Det krevde også at utleiere var flittige med å hjelpe leietakere med å navigere i systemet.

Programmet var opprinnelig en del av den føderale CARES Act og skal utløpe 1. januar 2021. Centers for Disease Control and Prevention har forlenget programmet til januar, deretter til mars, deretter til 30. juni og igjen til 31. juli. Da programmet ble avsluttet i juli og mange stater ikke tok noen lokale tiltak for å beskytte leietakere, presset kongressen CDC for å forlenge det igjen. For øyeblikket vil moratoriet vare til 3. oktober.

Kostnaden for å støtte leietakere er uoverkommelig, men det har forhindret dem i å bli hjemløse under pandemien. Det gir en livslinje til utleiere som har møtt nedslitte inntekter og utallige tjenesteleverandører som lever av boligbransjen.

Bisco Properties og Western Hills Property Group, de to norske baserte eiendomsforvaltningsfirmaene, sier at programmet har fungert i Oxford Hills.

Det var bra, sier Tony Mora fra Bisco Properties. “Det krever samarbeid og litt barnevakt, og det er en treg prosess.”

De fleste søknader om dispensasjon fra Oxford Hills kjøres gjennom Community Concepts, som håndterer papirarbeid og gir direkte betalinger til utleiere. I følge Mora er kravene til behovsbevis kjedelige, og hans sekretær for støttende leietakere har lagt styringen på henne til det daglige ansvaret.

“Vi bruker opptil 90 minutter om dagen på å følge folk for å sikre at de får alt de trenger,” sa Mora. Folk vil betale husleie. Noen er ikke kvalifisert for bistand. For noen råte epler [assistance has] Det var ikke en prioritet. Men jeg vil si at 95% av våre leietakere gjør det de gjør [they’re supposed to]. “

Bisco driver omtrent 175 utleieenheter og representerer mer enn 50 eiere. Han sa at betalingene kan være trege, og kommer om to til tre uker for sent, men bedre enn alternativet.

Mark Truman fra Western Hills Property Group gjenspeiler sin kollega. Han sa at det var overveldende i begynnelsen av pandemien og deretter igjen i begynnelsen av 2021 da moratoriet skulle avsluttes, men prosessen er for tiden håndterbar.

“Vi følger alle reglene,” sa Truman. Vi belaster ikke leietakere for sent. Vi tar kontakt med dem, og hvis Community Concepts sier at leie kommer, får vi det. Så lenge de gjør en innsats, godtar vi det de kan, ”inkludert noen ganger delvise betalinger.

Western Hills Real Estate Group fører tilsyn med opptil 150 utleieenheter i Oxford Hills. Truman kan vurdere en bestemt leietaker som ikke er kvalifisert for vanskelig å få hjelp.

“Vi prøver å være fleksible, og det har fungert for alle.”

Utsettelsesmoratoriet har holdt folk hjemme og bidratt til lokale økonomier i stedet for å bruke støtteressurser, men for de som leter etter nye steder å leie, er leietider fortsatt utfordrende.

Truman sa at de fleste blir værende. Få av dem har gått fra leietaker til huseier, men de fleste er bekymret for den enorme oppgangen i boligprisene.

På baksiden anslår Mora at omtrent 10% av Bisco -eiendomsmeglerne viser eiendommene sine eller vurderer å selge på grunn av det varme markedet.

“Det er mange mennesker som ønsker å leie og ikke så mye tilgjengelig for dem,” sa Murao og bemerket at de fleste henvendelser kommer fra lokale innbyggere. “Det var bare noen få på avstand. Det er disse som skal kjøpes.”

