Langt bortkommet hund gjenforenes med familien etter å ha savnet i 10 år etter 1600 mils redningsoppdrag

En familie i Arkansas har endelig gjenforent seg med hunden sin, som forsvant for et tiår siden takket være et dyreredningsteam på et mikrochip 1600 mil unna.

Russell, en svart miniatyrschnauzer, ble savnet i 2011 fra Howard-familiens hjem i McRae.

En video av den rørende scenen ble lagt ut på Facebook på fredag, som viser Russells lange flyreise og hjemreise og øyeblikket han gjenforente seg med familien.

‘Litt eldre enn du sist så,’ sa redningsmann Jeremy Wade til Howard da han førte hunden ut av buret sitt på et lite enmotorsfly.

‘Litt,’ svarte Aaron Howard.

‘Dette er Ross!’ Han ropte straks mens Rhonda Howard nærmet seg ham.

Familien kan sees omfavne den for lang tid siden tapte valpen sist sett i 2011 i Stockton, California, 1600 miles fra der han forsvant fra familiens hjem i Osorks.

Russell ble ført til et lokalt tilfluktssted på et tidspunkt der helsen hans forverret seg betydelig og hans ‘medisinske tilstand var så svak’ at Wade sier at han ikke ville ha sluppet unna den kommersielle flyturen som dyrefrakt.

Så en lokal dyreelsker og pilot, Wade sa ja til å fly ham fra California til Arkansas for å gjenforene ham med familien. Tirsdag ønsket Vicky Langley og søsteren Rhonda ham velkommen med tårer.

Langley, som mottok en Roselle-mikrochip fra søsteren Rhonda Howard i 2005, fortalte nyhetsbyrået at ‘å ta Roselle tilbake betyr verden for familien vår’.

‘Vi har vist barmhjertighet fra alle menneskene som hjalp til med å ta ham hjem.

Rull ned til videoen

Bilde: Rhonda Howard gjenforenes med Russell, som forsvant fra familiehjemmet i 2011, funnet på en sovesal i hele California READ Donald Trump-fornærmelse: Tidligere kaliumbarbarisme for Mar-e-Logo-tale - 'Beyond Pity' | Verden | Nyheter

Russell forsvant i 2011 fra Howard-familiens hjem i McRae. Bilde etter at han kom seg

Etter et utrolig 1600 mils redningsoppdrag for å bringe valpen hjem fra California til Arkansas, gjenforente Howard-familien med den tapte hunden tirsdag etter 10 år.

Simon og Seth, henholdsvis 5 og 12 år, og hunden deres Ross (til høyre) før valpen forsvant. Nå klokka 18 og 25 kunne de to guttene ta ham igjen

For noen dager siden hadde jeg det privilegium å hjelpe Rosle å komme hjem med en hund som hadde gått tapt for familien i 10 år. Se forrige innlegg for detaljer; Her er en 2 minutters video av turen og tiden jeg brukte sammen med ham. Skrevet av Jeremy Wade 9. juli 2021

Ledet av Rosalyns mikrochip Piloter er mine bønder, Et dyreredningsteam, hunden flyr hjem i et jaktforhold for hundesparer med gruppens “trafikkdronning” Jennifer Coleto for å bestemme eierne.

“Det var så hyggelig å kunne se ham og trekke ham ut for første gang,” sa Wade Fox News.

“Jeg vil tenke på meg selv som den minste delen av den viktigste kjeden som må gjøre alt arbeidet for å prøve å redusere antall hjemløse eller forsømte dyr,” sa Wade til Fox News.

For den lange turen hjem fikk Rossel mange dyrebesøk … fordi de prøvde å stabilisere helsen hans litt.

‘Hans helse var dårlig da tilfluktsstedet så ham,’ sa Wes om begynnelsen på Russells dramatiske transnasjonale utvinning.

Bilde: Howard-familien gjenforenes med Russell etter hundeeiernes identifikasjon ved mikrochipskanning

READ Saudi-Arabia fengsler 'satire identifisert i Twitter-innbrudd' | Saudi-Arabia Wade sa at hundens ‘medisinske tilstand var veldig skjør’, og at han ikke ville ha rømt en kommersiell flytur som dyrefrakt, så han meldte seg frivillig til å fly Rosalie direkte til sitt hjem.

Wade gjenforener tapte hunder over hele landet med sine eiere, Pilots N Pups, en hundredder og luftfartspilot for underholdning

‘Å gå til Arkansas uten stopp er generelt ikke mulig [you’re] Går til XNA [Northwest Arkansas National Airport] I Fayetteville har de noen ganger direktefly, ” sa Wade.

Reisen deres begynte klokka 3.30 den 6. juli, da Wade fløy fra San Carlos i Sør-California til Stockton i Nord-California, hvor Rosal ventet på ly for ham.

Etter en fem og en halv times lang flytur til Santa Fe, New Mexico for bensinstopp, fortsatte de to med en annen fem og en halv times reise til Heber Springs, Arkansas. Wade vokste opp der, hvor Russells familie ventet på ankomst.

‘Så det er en glede å være med på å ta ham hjem,’ sa han.