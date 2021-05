Langvarig vennskap mellom Dumfries og Norge tilfører Beverly Thom mer betydning

Det mangeårige vennskapet mellom Dumfries og Norge har fått enda mer fremtredende denne måneden, takket være dedikasjonen til Beverly Thom.

63-åringen, som ikke har noen egen norsk arv, ble født i Dumfries og har blitt en historiker av forbindelser mellom byen Beverly og den nordiske nasjonen.

Det kulminerte i to spesielle arrangementer, hvorav en del han sier er “en ære”.

8. mai – WW2VE-dagen – Den kongelige norske ambassaden i London blir bedt om å ha på seg en kveldskjole på deres vegne til minne om norske soldater begravet på Dumfries ‘Troker Cemetery.

Så, noen dager senere, besøkte Paul Gibson fra Commonwealth War Cemetery Commission de restaurerte gravene til sin fulle prakt i fjor.

Han inviterte Beverly til å delta i plassering av spesielle kort på krigsgravplasser til minne om 17. mai i Norge, som ble holdt samtidig på kirkegårdene til alle norske veteraner over hele Storbritannia organisert av Commonwealth War Cemeteryies Commission.

Beverly, som trakk seg fra Council of Education, sa: “Å legge kvelden og kortene er en absolutt ære og et privilegium, og å huske de norske veteranene som har blitt en del av Dumfries ‘historie.”





Under andre verdenskrig invaderte tyskerne Norge i 1940. Landet flyktet raskt og mange norske soldater dro sammen med de britiske troppene som kjempet der; Andre kom tilbake til Skottland for å få hjelp, ettersom de ikke kunne komme hjem fordi de var på sjøen.

Rundt 300 nordmenn, inkludert servicepersonell, sivile og hvaler, ankom Dumfries det året og dro til Rosefield Mills ved bredden av Nith River – opprinnelig som bosted og senere som arbeidsplass.

Dumfries ble et tilfluktsted for dem, og de forlot identiteten sin i byen.

En av High Street-bygningene, “Norges House” – det norske huset – ble hovedkontor og kultursenter for de eksilte nordmennene.

De ble dyrket i mange kirker i byen, men bare Trocker-kirken hadde sterke forbindelser med krigsgravene i graven.





Den inneholder en sølv døpefont “takknemlig” innskrevet fra en norsk flyktning: “Da vi ble forvist fra vårt eget land, i dette Guds hus, fant vi fred og styrke.”

Den deporterte norske hæren gjennomførte også militære øvelser i byen, og i 1941 var det mer enn 1000 soldater, noe som resulterte i konstruksjon av barrikader på K ன் ron-broen.

Etter krigen var forholdet mellom Norge og Dumfries sterkt.

I oktober 1962 besøkte kong Olav V Dumfries, og Burke fikk uavhengighet.

Det var med litt kunnskap om alt dette Beverly startet sin egen reise.

Han sa: ”Jeg var sammen med Thornhill countrydansere, vi var på tur og snakket med noen nordmenn som var der.

“Dumfries kom inn i samtalen og sa at de ikke hadde noe med familien å gjøre. Det var for 20 år siden. Vi var sterke venner med Durid og Aslak Wall. Vi hadde flere besøk hos hverandres hjem., Og ble brakt til byen og bygget på Rosefield Mills. ”

Beverly sa: “Jeg var ivrig etter å lære mer om dem, men det var veldig lite informasjon i biblioteket og museet. Så jeg bestemte meg for å undersøke det selv, og da ønsket nordmennene å komme til Dumfries og se denne delen av arven sin i seg selv.





“Jeg opprettet Dumfries ‘skotsk-norske lenker, noe som resulterte i mange turer og arrangementer opp gjennom årene. Norge har nå et skotsk-norsk forbindelsesteam.”

Beverly, med støtte fra ektemannen Michael, har ønsket norske fester i byen velkommen og gudstjenester i St. Michael’s and South Church og heising av det norske flagget på Midstep.

Han har alltid vært interessert i å vise dem rundt steder med norsk tilknytning og har laget en informasjonsguide for besøkende.

Rundt 70 nordmenn besøkte Dumfries i fjor, som er utsatt på grunn av epidemien.

Beverly sa: ”Jeg jobber på Royal Royal Ambassade i London i forbindelse med en Memorial Weekend som skal holdes i Dumfries i september i fjor. Den ble utsatt til september i år på grunn av en epidemi, men på grunn av all usikkerheten rundt årets tur og de fleste av våre deltakere som er over 65 år, bestemte vi oss for å avbryte. Vi håper å organisere et modifisert arrangement i 2022, men det formatet avhenger av begrensningene på den tiden. ”

I mellomtiden fortsetter han å jobbe med sin bok om Dumfries-Norge-lenker: “Jeg er i kontakt med noen av familiene til de som er begravet i Trokier for å se om de kan dele historiene sine med meg. .

“Andre forteller meg hva de vet om familiemedlemmer som kom til Dumfries. Noen av dem er veldig rørende.”