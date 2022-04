Lansering av et SpaceX-romfartøy for ISS

Etter å ha landet et SpaceX-skip utenfor kysten av Florida med et mannskap av forretningsmenn om bord, tok et nytt fly fra Elon Musks selskap av denne onsdagen, denne gangen for et NASA-oppdrag til den internasjonale romstasjonen (ISS).

Oppdraget, kalt «Crew-4», tok av fra Kennedy Space Center i Florida klokken 03:52 lokal tid (07:52 GMT) med amerikanerne Kjell Lindgren, Bob Hines og Jessica Watkins om bord, samt italienske Samantha Cristoforetti fra European Space Agency.

Skytingen ble sendt direkte på NASAs nettsider.

SpaceX fullførte oppskytingen mindre enn 40 timer etter å ha plukket opp et annet mannskap, nok en fart i flyplanen siden Elon Musks selskap ble NASAs taxi til ISS.







Mellom slutten av den amerikanske romfergen i 2011 og 2020 stolte amerikanere på det russiske romfartøyet Soyuz.

De fire astronautene til «Crew-4» vil bli med et annet mannskap som ser sin retur til jorden nærme seg etter et fem måneder langt oppdrag, og hvis returdato vil bli kjent snart.

Tre russere er også til stede om bord på ISS.

Det nye teamet vil etablere og overvåke hundrevis av eksperimenter i vektløshet, spesielt i planter eller i et kunstig menneskelig netthinneprosjekt.

Jessica Watkins blir bare den femte svarte kvinnen som reiser ut i verdensrommet og den første som blir med på romstasjonen for et langt oppdrag.

Hun og hennes tre besetningskamerater forventes å ankomme ISS rundt 17 timer etter avgang, med dokking planlagt til 12:15 GMT torsdag.