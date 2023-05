Lappland, Island, Norge, Sverige… dra nordover for din neste sommerferie!

Lappland under midnattssolen

Om sommeren får det samiske landskapet en magisk vri. Du vil få en sjanse til å nyte midnattssolen. Solen går aldri helt ned, og fører til en himmel med nyanser av rosa og oransje. Så når som helst på dagen eller natten kan du trene på en hel rekke aktiviteter: fotturer, sykling, kajakkpadling, rafting… en uforglemmelig opplevelse!

Nasjonalparker, store sletter, skoger, innsjøer og fjell utgjør landskapet. Dine ferier i svensk og finsk Lappland. I Norsk Lappland reiser skarpe topper seg fra havet, fjorder, skjærgårder og vakre fargerike fiskevær.

Island og dets mangfoldige landskap

Tenk deg: en øy som er 3 ganger så stor som Belgia, men halvparten av befolkningen i Brussel! Island er fortsatt et land under utvikling. Her kan du se naturen i aksjon med kratere, varme kilder, boblende geysirer og isbreer. En bonus på en sommertur til Island ? Naturen blir levende igjen, landskapet er fargerikt, lundefugler samles på klippene og hvaler nærmer seg kysten. Kontraster følger raskt hverandre i islandsk natur, fra frodige sletter til svarte sandstrender og utrolige brevann. Få steder i verden matcher mystikken i dette landet.

Fjorder og storslått natur i Norge

Selv om Norge er 12 ganger større enn Belgia, har det bare 5,3 millioner mennesker, eller halvparten av Belgias befolkning. Som du uten tvil vil forstå, betyr dette store åpne områder og naturens allestedsnærvær! Dypblå fjorder, ruvende fjell, grønne daler, pittoreske øyer og fantastiske kystlinjer: Her overvelder utsikten deg ved hver sving. Med dusinvis av gratis nasjonalparker er landet et paradis for nybegynnere eller erfarne turgåere.

Sverige, din utendørs lekeplass

Utallige innsjøer, store skoger, innbydende landsbyer og travle byer… En utrolig variert ferie venter på deg i Sverige. Den ene dagen rusler du gjennom elegante byer og besøker palasser, den neste begir du deg ut i villmarken. Hvile, plass og samvær er avgjørende i Sverige. Landet beskrives også som en stor utendørs lekeplass, noe som gjør det til et flott feriemål for både store og små. Den sørlige delen av landet kombinerer perfekt uberørt natur og fascinerende kulturarv.