Lapplands regionale råd avviser arktiske jernbaner

Regionrådet i Lappland, Finlands nordligste provins, mandag Jeg bestemte meg for å omskrive utkastet til distriktsplan For perioden fram til 2040.

Denne gangen bestemte regionale politikere at planen ikke ville omfatte arktisk jernbane.

Det overveldende flertallet av parlamentsmedlemmene ble enige om å returnere utkastet til guvernørplanen med en stemme på 43 mot 3.

Lapin Liitto, de regionale myndighetene, skriver om det stikkontakt Fra møtet at arktisk jernbane ble hovedspørsmålet i debatten. Nye argumenter ligger på bordet, først og fremst som strider mot samiske interesser, men jernbanenes manglende økonomiske sans er også blitt understreket.

Lapplands regionale råd hadde tidligere eksplisitt støttet byggingen av en slik jernbane, omtrent 500 kilometer fra Rovaniemi til den norske byen Kirkenes ved Barentshavet.

I avstemningen i 2019 sa rådet at studier bør gjennomføres for å avgjøre om jernbanene skal kjøre på den østlige eller vestlige siden av Inari-sjøen før de krysser grensen til Norge. Du vil være de siste 50 kilometerne av linjen på norsk side av grensen.

Den arktiske jernbanens negative innflytelse på samisk kultur i Nord-Finland var hovedårsaken til at flertallet av rådsmedlemmene endret mening.

Beslutningen ble ønsket velkommen i Inari, den nordligste kommunen som er inkludert i det mulige jernbanesporet.

Tina Sanela Aikyo, den tidligere presidenten for Sametinget, takket kvitring “Takk til alle som sa nei til Arctic Railroad!”

Tina Sanela Aikyu er tidligere president for det finske sametinget. Foto: Thomas Nielsen

Hun takket alle som hadde arbeidet mot jernbanen og fortsatt støttet samene og naturrettighetene.

Tidligere rapporterte avisen Barents Observer sterke innvendinger fra både det norske og det finske parlamentet.

“En jernbane vil påvirke sumpene, beiteområdene og elvene langs ruten mellom Kirkenes og Rovaniemi,” sa Tina Sanela Aikyo.

I 2019 sa en finsk-norsk arbeidsgruppe at lastevolumene er for små til å rettferdiggjøre kostnadene, og verken de finske eller norske regjeringene har en slik jernbane mellom Rovaniemi og Kerkenes på sine prioriteringslister for infrastruktur.