Lar Twitter-brukere legge til ‘Dip Jar’ i profilene sine, noen Twitter, Telecom News, ET Telecom

SAN FRANCISCO: På torsdag begynte Twitter å la noen brukere legge til virtuelle nodekrukker på kontoene sine, slik at folk kunne støtte tweets ved å kaste penger.

Esther Crawford, Twitters senior produktsjef, sa at et lite antall brukere over hele verden som kvitrer på engelsk kan legge til “Dip Jar” -funksjonen i profilene sine.

Gruppen inkluderer skapere, journalister, fagpersoner og ideelle organisasjoner.

“Du kjører samtalen på Twitter, og vi vil gjøre det lettere å støtte hverandre utover oppfølging, retweets og alternativer,” skrev Crawford i et blogginnlegg.

“Dette er det første trinnet i vårt oppdrag å skape nye måter å få folk på Twitter – med penger – og finne støtte.”

Ifølge Crawford indikerer Dip Jar-ikonet på en profilside at en skaper vil bli ført til tjenester som Patron, PayPal eller Venmo for å sende penger.

Twitter tok ingen tips, sa han.

“Snart vil flere kunne legge til verktøytips i profilen sin og utvide til flere språk,” sa Crawford.

Et til mange globale nyhetssider er interessert i å utvide antall brukere og få folk til å bruke mer tid på tjenesten.

Twitter var svakere enn forventet i forrige uke og skuffet brukervekst.

Selv om det har blitt et viktig forum for politiske diskusjoner, har Twitter slitt med å utvide seg utover hovedpublikumet til kjendiser, journalister og politiske ledere.

Twitter har møtt utfordringer med å håndtere feilinformasjon og villedende innhold mens de prøver å bli en plattform for politisk diskurs.