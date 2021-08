Larry David sa at han var glad for å se Obama trekke seg fra sin 60. periode

Komiker Larry David sa at han var glad han ble utvist av frykt for å bli bedt om å gjøre en live -rutine fra Barack Obamas gjesteliste på 60 -årsdagen.

Stopp din entusiasme -stjerne 74

I den siste spalten av Maureen Dowd New York TimesSeanfield-medskaperen delte hvorfor han var så glad da Obamas assistent avlyste en invitasjon til festen.

Da jeg endelig ringte assistenten hans var jeg veldig sløv.

Da han fortalte meg at jeg var åttiseks år gammel fra festen, ble jeg så lettet, jeg ropte: ‘Takk! Takk!’ Han må ha trodd at jeg var gal,

Så la jeg på telefonen, skjenket en drink og fullførte kryssordet, sa Dowd.

David, som var hjemme på øya, sa at han fant Bash som lyttet til komedieprogrammet.

David, som var redd for å lage en rutine tre dager før festen, sa at nyheten om at han ikke lenger skulle komme til festen var musikk i ørene hans.

Obamas bursdagsfest, som hedret kjendiser fra A-listen som John Legend, JZ og Beyonc, ble feiret på Obamas campus på 12 millioner dollar i Martha’s Vineyard, som opprinnelig skulle motta en gjesteliste på 600 personer.

Men midt i motstanden mot at partiet hans ville være en ‘superspreder’ ettersom tilfellene av delta-varianten fortsetter å eskalere, reduserte Obama samtalene.

Mange ble berørt av denne beslutningen, og David var den eneste gjesten som ikke ble invitert.

Komiker Larry Kennedy (bildet) fortalte NYT -spaltist Maureen Dowd at han ikke var invitert til president Obamas kontroversielle 60 -årsdag.

I magasinet “Here’s Barack Antonette” kritiserte Dowd Obama og hjalp folk som ga ham topplasseringen fra hans overdådige 60-årsdag gjesteliste til støtte for A-listestjerner. READ Boris Johnson erklærer England 'Sinobil med entusiasme' som Woos China | Boris Johnson

Høyttalere som Stephen Colbert, Conan O’Brien og David Letterman, samt tidligere kampanjerådgivere for Obama, hans kampanjesjefstrateg David Axelrod og hans administrerende direktør Rahm Emanuel, ble fjernet fra den endelige listen. Men Dowd la sin kritikk av Obama til sistnevnte gruppe, og argumenterte for at han valgte kjendiser fremfor ledere og politikere som bidro til å heve ham til å bli den 44. presidenten i USA.

Dowd sammenligner Obama med F Scott Fitzgeralds Jay Gatesby, og hevder at den fiktive karakteren vil imponere Daisy, med sin romantiske iver, overdådige feiring, fordi Obama arrangerte en fest som var viktig for ham.

En forskjell er at Gatesby åpnet huset sitt for de ubudne. Obama stengte huset sitt for mange av de som ble invitert til å gjennomføre en ‘berømt mosh -grop’ da han ble fortalt av myndighetene å bruke ansiktsmaske, som Stephen Colbert hadde kalt.

Dowd har fordømt Obamas passivitet gjennom hele sitt presidentskap, og uttrykt sin nåværende interesse for underholdningsindustrien, og siterer flere dokumenter og filmer mellom produksjonsselskapet hans og Netflix, samt hans avtale med Bruce Springsteens podcast og boktilpasning.

David (bildet) sa at han fryktet at Dowd ville bli bedt om å gjøre en komedierutine

Redd for å lage en rutine tre dager før festen, ringte assistenten honning i ørene

Den tidligere presidenten inviterte sin tidligere administrerende direktør Rahm Emanuel og hovedkampanjestrateg David Axelrod. Dowd hevder at det var grunnleggende da han var president, men kjendiser fra A-listen ble overført til partiet hans

Han kalte også Obama ‘Barack Antonette’ og sammenlignet sin overdådige og ‘nye rike’ feiring med den beryktede Fallen Queen of France.

De inviterte tidligere ansatte sies å ha blitt veldig såret av å se VIP -personligheter som John Legend og George Clooney, som en gang var sjefen og nær venn.

Dowd sier at den flotte scenen vil skade demokratene som helhet.

Han forklarte: ‘Partiet har utkrystallisert karikaturen til demokratene, som må kjempe mot valget av Joe Biden,

Så langt du kan forestille deg var det langt fra Flint og Scranton: 1 prosent RKG – private jetfly, Martha’s Vineyard, limousineliberale og Hollywood -prostitusjon.

Noen gjester spøkte med å bli fjernet fra gjestelisten, Caroline Kennedy sa til Times: ‘Jeg hadde ikke blitt invitert hvis det hadde vært ham.’

Dowd spekulerte i at noen smarte hadde blitt brukt i et forsøk på å skjule gjestenes fornærmende følelser.

I følge en rapport fra Fox reduserte Obama gjestelisten til å inkludere “bare familie og nære venner”.

“Obamas talskvinne Hannah Hankins sa:” President Obama er takknemlig for andre som sender bursdagshilsener på avstand og gleder seg til å se folk snart.