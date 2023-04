Laserlette hybrider kontrollerer gigantiske strømmer på ultraraske tider

Strømmen av materie, fra makroskopiske vannstrømmer til den mikroskopiske strømningen av elektrisk ladning, ligger til grunn for mye av moderne infrastruktur. For å holde tritt med fremskritt innen energieffektivitet, datalagringskapasitet og prosesseringshastighet, leter forskere etter måter å kontrollere strømmen av kvantetrekk ved materie, for eksempel et elektrons «spinn» – dets magnetiske øyeblikk – eller dets «dal». . tilstand», et nytt kvantetrekk ved materie som finnes i mange todimensjonale objekter. Et team av forskere fra Max Born Institute i Berlin har funnet en måte å indusere og kontrollere strømmen av virvel- og dalstrømmer ved høye hastigheter med spesialdesignede laserpulser. .

Ultrarask laserkontroll av grunnleggende kvantegrader av materie er en stor grunnleggende utfordring for å etablere fremtidig informasjonsteknologi utover halvlederelektronikken som definerer vår nåværende tidsalder. To av de mest lovende kvantefrihetsgradene i denne henseende er elektronspinnet og «dalindeksen», sistnevnte er et uttrykk for det todimensjonale objektets frihetsgrader i forhold til momentumet til kvasipartikler. Spintronics og valetronics tilbyr mange potensielle fordeler i forhold til konvensjonell elektronikk når det gjelder datahåndteringshastighet og energieffektivitet. Imidlertid, når spinneksitasjoner lider av tap av dynamikk som et resultat av spinn-bane-indusert spinnpresesjon, representerer dalbølgefunksjonen en «bit av data» hvis stabilitet bare er truet. av modellen. Valleytronics gir dermed en sterk plattform som kan gå utover tradisjonell elektronikk. I hjertet av enhver fremtidig valetronikk- eller spintronikkteknologi vil være kontroll og generering av dal- og virvelstrømmer, i tillegg til kvanteimpulser som koder for databiter. Men mens et vedvarende fokus har vært på å manipulere lysmønstre på ultraraske tidsskalaer for å selektivt begeistre dalkvasipartikler, har opprettelsen og nøyaktig kontroll av dalstrømmer og virvelstrømmer – avgjørende for enhver fremtidig Valleytronics-teknologi – forblitt unnvikende. Høyhastighets lyskontrollfelt. I en nylig publisert studie vitenskapelige fremskritt, Et team av forskere fra Max Born Institute i Berlin har vist hvordan en hybrid laserpuls som kombinerer to typer polarisering gir full kontroll over strømmer indusert av ultrarask laserlys. READ Hva gjør du hvis iPhone ikke lader Ladningstilstandskontroll av sirkulært polarisert lys er nå veletablert, med den berømte «spinndallåsingen» av overgangsmetalldikalkogenider som har sin opprinnelse i den selektive dalresponsen på sirkulært polarisert lys. Dette kan sees som en konsekvens av at seleksjonsregelen involverer magnetiske kvantetall EBaner som involverer avvikskantposisjoner. Sirkulært polarisert lys induserer en dalstrøm, men det produserer ikke en dalstrøm. Denne situasjonen oppstår for hvert halvslag i dalen Ladningstilstandskontroll av sirkulært polarisert lys er nå veletablert, med den berømte «spinndallåsingen» av overgangsmetalldikalkogenider som har sin opprinnelse i den selektive dalresponsen på sirkulært polarisert lys. Dette kan sees som en konsekvens av at seleksjonsregelen involverer magnetiske kvantetall EBaner som involverer avvikskantposisjoner. Sirkulært polarisert lys induserer en dalstrøm, men det produserer ikke en dalstrøm. Denne situasjonen oppstår for hvert halvslag i dalen KDal hvor en reporter er begeistret –KDalen er også spent: Bloch-momentumet avbryter og det er ingen netto dalstrøm. Full kontroll over lysinduserte dalstrømmer, deres størrelse og retning, må derfor gå utover spinndallåseparadigmet for sirkulært polarisert lys. Opprettelsen av en dalekspirert tilstand som resulterer i en skarp dal- og virvelstrøm innebærer å bryte ned den lokale strømmen. Kdal, -KØdeleggelse av dalen. Laservektoren kobler potensialet direkte til det halve momentet til krystallen, k -> k — A