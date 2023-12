Last ned Karma, en app mot avfall for Windows, Mac, iOS, Android

Vil du gjøre en gest til planeten og ta konkrete tiltak mot avfall? Da er Karma-appen, anti-avfallsappen, laget for deg. Enkel å bruke, denne utvekslingsplattformen mellom handelsmenn og forbrukere gir restauratører, bakere, konditorer og til og med kjøpmenn muligheten til å få alle usolgte varer til lave priser. Karma og mobilappen har allerede blitt med millioner av engasjerte forbrukere, og kan lastes ned helt gratis gjennom App Store og Google Play.

Hvordan Karma fungerer, applikasjon mot avfall

Kun tilgjengelig som en mobilapp, brukere må opprette en konto for å bruke Karma. Helt gratis lar den deg se listen over partnerforhandlere og få tilgang til de forskjellige kurvene de tilbyr. Når kontoen din er aktivert, er du klar til å spare kurver mot avfall. For å gjøre dette kan ingenting være enklere, bare åpne Karma-appen og aktiver smarttelefonens geolokalisering. Denne funksjonaliteten lar appen søke etter selgere rundt deg som har kurver. Disse består vanligvis av dagens utsalgsvarer og tilbys til uslåelige priser med et gjennomsnitt på -50 % avslag.

For å hjelpe deg med ditt valg, kan du lage et filtersystem for å avgrense utvalget og velge hvilken type kurv du leter etter: brød-bakverk, frukt-grønnsaker, meieriprodukter, kjøtt-charcuterie, fisk-sjømat, etc. Det er fargede ikoner ved siden av hver selger og vil fortelle deg om kurver er tilgjengelige eller ikke for øyeblikket. Alt du trenger å gjøre er å gjøre ditt valg, bestille kurven din og hente den på angitt tidspunkt.

Betalings- og lojalitetsprogram

I stedet for en app mot avfall, kan du samle lojalitetspoeng ved å laste ned Karma og bruke den på daglig basis. Faktisk, for hvert kjøp som gjøres på appen, vil du bli tildelt poeng. Disse kan konverteres til kuponger for å dra nytte av ytterligere rabatter på kurvene dine. Du kan velge å bruke dem når som helst, men bare i Karma-appen. Det er også gitt et sponsorsystem der du kan anbefale applikasjonen til vennene dine. Dette vinn-vinn-partnerskapet lar appen utvide kundebasen og muligheten til å tjene flere lojalitetspoeng.

På betalingssiden og for å forenkle kundeforhold, støtter Karma betalingsmetoden med bankkort direkte fra applikasjonen. Dette svært sikre systemet gjør det enkelt å hente kurv. Systemet aksepterer også betaling gjennom dematerialiserte restaurantkupongkort.

Vil du gjøre en god ting for budsjettet, selgerne og planeten? Så vent ikke mer, gå over til App Store og Google Play for å laste ned Karma og dens anti-avfall-app.

Alternativer

Hvis Karma lar deg opptre smart mens du gjør noe for planeten, bør du vite at det er mange apper som tilbyr lignende tjenester, og starter med Too Good To Go. Med over 25 millioner kunder i fjorten europeiske land. Brukere, denne appen hjelper dem å unngå å kaste mat og fortsatt spiselig mat. Ved å geolokalisere partnerkjøpmenn fra smarttelefonen din kan du slå opp og bestille varer som ikke selges den dagen. Når kurven din er reservert, er alt du trenger å gjøre å hente den til de angitte hentetidspunktene. Men vær forsiktig, dette er «overraskelseskurver», innholdet i bestillingen er ikke kjent på forhånd.

Du kan også bruke Zero-Waste-appen. Målet med dette verktøyet er å redusere matsvinn i store og mellomstore butikker. Takket være smarttelefonens geolokalisering kan du identifisere merker i nærheten av deg som deltar i dette initiativet. For å få listen over kampanjeprodukter med utløpsdato, må du velge den du ønsker. På den annen side er det ingen reservasjoner eller kjøp fra appen, du må gå til supermarkedet og gå mot zero-waste hjørnet hvor disse usolgte varene er gruppert for å samle dem.