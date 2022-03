Late Four Fighters-trommeslager Taylor Hawkins brukte opiater og antidepressiva

Den colombianske påtalemyndigheten kunngjorde lørdag at Taylor Hawkins, trommeslager for det alternative rockebandet Fo Fighters, inntok cannabis, opiater og antidepressiva før hun døde fredag ​​kveld på et hotell i Bogot.

Toksikologisk analyse har så langt funnet ti stoffer i Taylor Hawkins kropp, inkludert THC (cannabis), antidepressiva, benzodiazepiner og opiater.«, sa påtalemyndigheten i en uttalelse. Rettsmedisinere fortsetter å jobbe Absolutt klarhet i fakta som førte til døden « Hawkins, la han til.

Kort tid før han døde, klaget den 50 år gamle trommeslageren «brystsmerter». Da han ringte etter hjelp på hotellet sitt, forsøkte en generell trener uten hell å gjenopplive ham, ifølge Bogotas rådhus.

Fu Fighters, et av de verste alternative rockebandene på den amerikanske scenen, ofte hyllet av kritikere og vinner av en rekke Grammy Awards og store hits, vil spille på Esterio Festival Picnic i Bogot denne fredagen.

Et øyeblikks stillhet

Konserten ble avlyst og tusenvis av mennesker som hadde ventet på at showet skulle starte, ga et minutts stille hyllest. Bandet avlyste også en konsert planlagt til 27. mars i Sao Paulo, Brasil. Siden kunngjøringen om hans død har store folkemengder samlet seg foran hotellet der gruppen bodde i Bogot.

Hyllesten hopet seg opp

Taylor Hawkins har vært en del av Four Fighters siden 1997, og spilt trommer på deres største hits, inkludert «Learn to Fly» og «Best of You». Han har tidligere spilt trommer for den kanadiske indie-sangerinnen Alanis Morissette. The Four Fighters, et band av tidligere nakentrommeslager Dave Crowlin, feiret 25-årsjubileum i fjor og produserte nylig rockeskrekkfilmen «Studio 666».

Det ble hyllet over hele musikkverdenen da den berømte Ozzy Osborne hyllet ham.En flott mann og en utrolig musiker»Og punkrockeren Billy Idol kaller «Lei seg «. Rage Against The Machine hyllet av gitarist Tom Morello «Ustoppbar rockekraft» Av avdøde.

«I fullstendig vantro etter kunngjøringen om Taylor Hawkins død»Rockebandet Nickelback tvitret.

I et intervju med California Radio 95.5 KLOS i fjor beskrev Dave Kroll sitt første møte med Hawkins. «Jeg sa, «Vel, du er min tvilling eller mitt åndedyr, eller min beste venn», vi kjente hverandre bare i ti sekunder!».

«Selvfølgelig så jeg ham spille trommer. Jeg trodde han var en fantastisk trommeslager.» Han la til.

«Da jeg ringte ham og sa: «Hør, jeg ser etter en trommeslager», sa han: «Du vet at jeg er mannen din.» Jeg tror det handler mer om vårt personlige forhold enn «noe med musikk».Fortalte den tidligere trommeslageren om nakenhet.

Nedenfor, Taylor Hawkins, Dave Kroll og Nate Mendel i 2021.

Nedenfor, Pat Smear, Rami Jaffie, Chris Schifflet, Taylor Hawkins, Dave Kroll og Nate Mendel.