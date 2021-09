Lateral Thinking in Home Heat – Connach Tribune – Galway City Tribune:

Land som bor sammen med Francis Farrock

Jeg er den siste personen i verden som gir råd eller tips om nyhetene vi trenger å ta opp daglig. Tross alt, på dette tidspunktet har jeg jobbet lønnsomt i flere tiår, og min lille rolle i å verifisere historier av lokal interesse, og stole på rollen som allmennheten som deler noen euro hver uke for å holde kontakten.

Overdreven nyhet bør komme med helseadvarsler. For noen uker siden, da Taliban / Afghanistan-historien begynte å dominere alle overskrifter og TV / radiostasjoner, lyttet jeg til den første halve timen av en time lang RTE-nyheter.

Ikke misforstå, RTE tilbyr et omfattende og pålitelig nyhetsnettverk som alltid er godt å se sikkert hva som skjer i verden rundt oss.

Men 25 minutter senere, etter en ubarmhjertig analyse av Afghanistan, var det nok for meg. Det jeg ønsket å høre var sannsynligvis lokal eller lettere nerve.

Kanskje den savnede oksen i feltene i Westmeath; Eller en gartner fra Abali som dyrker gigantiske kålrot; Eller en pensjonist fra Sligo som løp maraton baklengs. Mer lokal eller lettere interesse. . . Men 25 minutter uten pause mellom Taliban og Afghanistan gjorde meg litt nervøs.

Dette kan ha vært tilfelle med Covit-19-dekningen som ingen av oss kan ignorere, men vi trenger ikke å fylle hvert øyeblikk i det våkne øyeblikket med de siste tallene. Katastrofe, og følelsen av at vi alle er dømt.

På det meste kan man glide inn i en pessimistisk stemning, og under den lunsjavisen da jeg gikk ned Dum Road, fortalte jeg meg selv hva jeg kunne gjøre for å ta kontroll over Taliban i Afghanistan. Vel, jeg må ha samvittighet om disse tingene, men hvis alle de amerikanske milliardærene og militæret ikke kan løse denne tingen, hva er poenget med å bekymre seg om tobiters journalist og småbønder.

