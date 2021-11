Latvia: De som ikke er vaksinert kan nå bli utvist

Folkevalgte politikere som ikke har vaksinasjonsbevis eller bevis på at de er blitt friske fra denne sykdommen, vil også bli fritatt fra sine plikter og vil ikke motta lønn før de er vaksinert.

Et slikt grep kan være bekymringsfullt for to parlamentsmedlemmer som nekter å la seg vaksinere.

For eksempel anslås det at rundt 30 % av medlemmene i kommunestyret i Rezekne, øst i Latvia, ikke er vaksinert.

I praksis kan en uvaksinert arbeidstaker settes ut i «tvangspermisjon uten lønn» i tre måneder, hvoretter vedkommende kan få sparken med én månedslønn mot erstatning dersom han eller hun fortsetter å nekte vaksinen.

Regjeringen har strammet inn reglene som gjelder for kjøpesentre over 1500 kvadratmeter og forbudt de som ikke er vaksinert.

I hovedstaden Riga var kjøpesenteret Domina der disse ordningene allerede har blitt brukt halvt øde sammenlignet med en vanlig mandag, med en sikkerhetsvakt som sjekket hver kundes tilstand.

Parallelt med implementeringen av disse nye tiltakene, varslet regjeringen avskaffelse av nattportforbudet som ble innført for tre uker siden.

“Vi har vært i stand til å unngå katastrofen på sykehus (…) og vi har hatt mer suksess med vaksinering, men krigen er fortsatt et stykke unna,” sa helseminister Daniels Powlets ved Tribune.

Ifølge ham er antallet pasienter med lungebetennelse på sykehus tre ganger høyere enn helsesystemet har som mål.

Omtrent 60 % av voksne i Latvia, med en befolkning på 1,9 millioner, er vaksinert, ifølge de siste dataene, en av de høyeste vaksinasjonsratene i EU.