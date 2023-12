Laura Phillips: «Gleder meg til å se oss møte mot Norge»

«Du ser ut til å ha det bra etter skaden.

Ja, det går bra! Jeg er så glad jeg fant gruppen og jeg er så glad for følelsene mine. Ingen smerte, ingen ubehag. Det er spesielt, jeg har merket at jeg har mistet litt rytmen i løpet av de to kampene, men denne kvelden vil gjøre meg godt. Jeg var litt trist over denne skaden fordi det ikke er hyggelig å forlate et lag og være i limbo. Men helsepersonellet gjorde som vanlig jobben sin bra og fikk meg på beina igjen.