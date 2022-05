Laura Poussini avslører hvordan hun led etter ubehaget under Eurovision-finalen

Vi vet at Laura Bouzini var uvel midt i Eurovision-finalen. Denne onsdagen ble det avslørt at han hadde Govt-19.

Forrige lørdag var finalen i Eurovision Song Contest 2022. Blant redaktørene var Laura Poussini. Sistnevnte forsvant fra skjermene i mer enn en time. Da hun kom tilbake, falt hun ned: «Beklager, jeg hadde litt for mye følelser i kveld! Vil du fortsette uten meg? Hva er galt?!», uten å forklare årsakene til fraværet hennes.

På Instagram for noen dager siden forklarte han at han led av ubehag: «For en natt, folkens! Hvor mye dere elsker meg fra hele verden! Takk ! Jeg roet ned ting og ville si at jeg hadde det bra. Under denne siste kampen hadde jeg lavt blodtrykk, og av denne grunn måtte jeg stoppe i omtrent tjue minutter etter råd fra legene som hjalp meg, og jeg er veldig takknemlig. ⁇

Denne 18. mai la Laura Bouzini nok en gang ut meldingen sin i en Instagram-historie: «Faktisk gikk noe galt. Jeg har ikke følt meg bra siden lørdag. Jeg trodde det var på grunn av opphopning av tretthet. Dessverre er det ikke tilfelle. ⁇

Og for å avsløre at hun har Govit-19: «Jeg fant nettopp ut at Kovit er positiv. Jeg kan ikke reise. Jeg er så lei meg for ikke å kunne delta på seremonien denne helgen. Jeg hadde forberedt en veldig spesiell forestilling og var ivrig etter å møte mine fantastiske fans i Florida. «Vi forstår hans ubehag under Eurovision-finalen.