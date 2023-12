Laura Smet, Johnnys datter, tar feltet mot farens historieskaper: «Stopp løgnene»

Til tross for den tilsynelatende stillheten i media, blusser det fortsatt splid mellom Holiday-klanene. Denne tirsdagen, 5. desember, på Johnnys seksårsjubileum, står Laura Smet i en ny kamp mot Jean-Claude Camus. «Stopp løgnene», slo sangerens eldste datter etter Daliers historiske brudd med produsenten. Gjest i showet i Jordan I C8 vender sistnevnte tilbake til et solid rykte i årevis: det faktum at Laticia Halliday forhindret Laura Smet og moren hennes, Nathalie Bay, fra å se Johnny en siste gang før hun døde.

Jean-Claude Camus: «Jeg tar Johnny med meg nå»

Ved Jordan de Luxes mikrofon bekreftet Jean-Claude Camus «Mange falske ting er skrevet.». Han forteller sin versjon av historien. «Jeg hater å ta dette opp igjen, men jeg var der på lørdag hvor det ble sagt at Laticia hadde nektet å se Nathalie Bay og Laura, og faktisk vet jeg ikke om Laticia, jeg vet. [grâce à] «Sykepleier, jeg kjente henne godt da jeg kom.» Han forklarer. «Johnny fikk en tekstmelding noen dager (tidligere) fordi de ville komme og se ham. «Nei, ikke lørdag, neste uke,» svarte han. […] Da han bestemte seg for at det var neste uke, var det ikke i dag. Han fikk et anfall: «Jeg fortalte deg det neste uke!» Det er sykepleierens ansvar å si det. Det er den virkelige historien.»

Tidlige Camus år

Ord som fikk Laura Smet til å hoppe. På Instagram delte hun en historie å fortelle.stopp løgnene». «Det er Albert Camus, og så er det Jean-Claude Camus … begge skrev Pesten, den ene med mer genialitet enn den andre. Min far hadde en gjeld, fred og respekt. Spesielt i dag. Min arv er minne.» Johnnys datter skrev.

Jean-Claude Camus: «Hvis det er noen der ute, hvis Johnny ser det, burde han være stolt»

Når det gjelder klan, husk at Jean-Claude Camus tilhørte Laetitia Halliday. under åpningen av Johnny-utstillingen i Brussel (som nå er i Paris); Han var en av dem. Utstillingen ble koordinert av Laeticia Hallyday. I sin selvbiografi holdt ikke David Holliday tilbake fra å kritisere begivenheten, og kalte det et tyveri.

