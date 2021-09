Laura Tobin rapporterer om den ødeleggende virkningen av klimaendringer

Fredag ​​17. september kl. 11:32

Vi besøker Svalbard, en norsk skjærgård i Polhavet, midt mellom Norge og Nordpolen.

Det er et landskap med robuste fjell, fjorder, isbreer … og isbjørner, men det endrer seg raskt.

Norsk Polarinstitutt sier at på grunn av raskt stigende temperaturer, 20 til 40 ÅR fra nå, kan Ishavet være isfritt om sommeren, noe som betyr at det kan reise med båt til Nordpolen. Isen vil smelte mye tidligere på våren og frysing vil forekomme senere på høsten.

Dette vil få ødeleggende konsekvenser for befolkningen på Svalbard; dyrene her, inkludert isbjørner, rein og sjøliv, vil også påvirke resten av verden.

Jeg brenner veldig for været, naturen og klimaet vårt, og det er viktig for meg å dele det jeg vet med så mange mennesker som mulig. Det var derfor jeg ønsket å besøke Svalbard, for å se virkningen av klimaendringene på første hånd. Før jeg dro følte jeg at jeg visste mye om vitenskap og hva det betyr for verden og for oss i Storbritannia, men ingenting kunne forberede meg på den virkelige virkeligheten, det var øyeåpnende, opplysende og alarmerende. Jeg lærte (av den fantastiske Kim Holmén fra Norsk Polarinstitutt, mer om ham senere) at vi kan leve lykkelige og tilfredsstillende liv når vi tilpasser oss klimaendringene, vi skal ikke se det som et offer. Det som ofres akkurat nå er planeten vår, og det må endres.

Jorden overopphetes. Fjoråret var et av de varmeste noensinne, det siste tiåret har vært det varmeste som er registrert, og 19 av de 20 varmeste årene på rekord globalt har skjedd siden 2000.

Arktis varmer to til tre ganger raskere enn resten av verden, men på Svalbard, i det høye Arktis, varmes det minst 5 ganger raskere.

Nye tall gitt utelukkende til oss på Good Morning Britain av Meteorologisk institutt viser at gjennomsnittstemperaturen om vinteren har økt med 7,7 grader fra -15,9C til -8,2C i løpet av de siste 50 årene, og gjennomsnittstemperaturen om sommeren har økt med 2,5 grader fra ca +3,8 til ca +6,3.

I løpet av de siste 50 årene har jorden varmet med 0,88 grader. Storbritannia har varmet 1,24 ° C, men Svalbard har varmet 4,9 ° C.

Ingen steder på jorden varmes det så fort.

Arktis er en av de viktigste driverne for klimaet i Storbritannia, noe som betyr at oppvarming her vil endre klimaet vårt.

Vi ble arrangert på Svalbard av Norsk Polarinstitutt med Dr. Kim Holmén som delte sin fantastiske kunnskap og personlige erfaringer om det endrede klimaet han har vært vitne til de siste 30 årene. Det var veldig betryggende, og da han snakket, ville vi høre hvert ord. Jeg trodde jeg visste mye, men det åpnet øynene og tankene for så mye mer, ikke bare vitenskap, men konsekvenser og konsekvenser.

Dr. Kim Holmén tok oss med til Breinosa -breen og viste oss de dramatiske endringene de siste 100 årene.

Etter hvert som jorden varmes opp, smelter isbreer, det har vært en vedvarende langsiktig nedgang, og isbreer er på sitt laveste omfang på 2000 år. Det siste tiåret mistet mer masse enn noen annen i observert historie. Siden 1980 -tallet har isbreer mistet mer enn de har samlet seg, tilsvarende å kutte 24 meter fra toppen av en gjennomsnittlig isbre.

Arktis mistet 6000 tonn gigga -is fra 1993 til 2019, noe som forårsaket en global gjennomsnittlig havnivåstigning på 17 mm.

Smeltingen av isbreer har vært en av de største bidragsyterne til havnivåstigning – 40% av havnivåstigningen de siste 100 årene.

Mer oppvarming betyr at tilbaketrekningen bare vil bli verre. Nåværende anslag er at vi kan miste 50% av isbreene innen 2100. Dette vil virkelig sjokkere oss i Storbritannia. Hvis alle isbreene på jorden smelter, vil det globale gjennomsnittlige havnivået være en halv meter. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er nok å sette deler av Humber, store strekninger av Cambridgeshire, Lincolnshire, deler av Kent, deler av Bristol Channel under vann.

Den første breen vi besøkte (og vi streamet også live den første dagen – jeg kan fortsatt ikke tro at vi streamet live fra en isbre i det høye Arktis) var Longyear Glacier med guide Arne Kristoffersen. Han kom inn som kullgraver i 1980, et år før jeg ble født, og han viste meg hvor mye han har forandret seg. Den hadde trukket seg tilbake omtrent en halv kilometer, men det var ikke bare hvor langt tilbake det var, den vertikale utstrekningen som hadde gått tapt så mye som 40 meter på steder. Tenk på det, et stort volum is, en halv kilometer lang og 40 meter høyt, gikk til sjøen og fikk den til å stige, alt på bare 40 år.

Den tredje breen vi besøkte, hvor vi sendte direkte på dag 2, var Borebreen -breen. En enorm isvegg så høy som en 10-etasjers bygning, fargene var vakre, opprinnelig hvite, men noen ganger gule og rosa når solen skinte på den, deretter ble blå områder fra nye fødsler avslørt (fordi isen absorberer den røde lysets bølgelengde og avslører det blå) Mens vi var der, var vi vitne til et “isbrudd” – enorme isbiter som brøt opp i fjorden. Det er en naturlig prosess, men det skjer mer på grunn av klimaendringer.

Retreaten vi var vitne til på egenhånd, skjer ikke bare på Svalbard, men rundt om i verden.

Smelting av havis er også et problem av mange årsaker. Norsk Polarinstitutt sier at på grunn av raskt stigende temperaturer, 20 til 40 år fra nå, kan Ishavet være isfritt om sommeren, isen vil smelte mye tidligere på våren, og frysing vil skje senere på høsten, som betyr at du kan ta en båttur til Nordpolen!

Is er viktig fordi det hjelper med å avkjøle planeten vår, ikke fordi den er kald fordi den reflekterer, is reflekterer solens stråler ut i verdensrommet. Tenk på skolen, den heter Albedo. Etter hvert som jorden varmes opp, smelter isen mer, mindre varme reflekteres tilbake til verdensrommet, og den eksponerer også mer mørkt hav eller mørkt land som deretter absorberer solstrålene (i stedet for å reflektere dem) og forårsaker oppvarming som fører til en høyere smelte, er kalles positiv. ond tilbakemelding.

Trenden er viktig: det har vært 40 års nedgang i arktisk havis, og den har gått ned hver måned, det siste tiåret de siste 40 årene, havis er 25% mindre enn det første tiåret. Det fjortende laveste omfanget av arktisk sommerhavis på rekord har vært de siste 14 årene

Vi nådde Isfjorden, som betyr Ice-Fjord, men på grunn av oppvarming har den ikke frosset om vinteren de siste 11 åra. Svalbard smelter bokstavelig talt. Sjøis er viktig for det arktiske dyrelivet og økosystemene.

Havis, isbreer og smeltende isdekk har forskjellige konsekvenser for stigende havnivå. Havis er som en flytende isbit i et fullt glass. Den opptar det samme området når den smelter, noe som betyr at smeltende havis ikke fører til en økning i havnivået. Isbreer er store islegemer hvis bevegelse påvirkes av tyngdekraften, ettersom den smelter, går den mot sjøen, og dette forårsaker en økning i havnivået (en halv meter hvis alle isbreene smelter). Men isdekkene er en enorm ismasse på land. Hvis det grønlandske islaget skulle smelte, ville det globale havnivået stige med 7,2 meter. Hvis isen i Antarktis smelter, vil det føre til en global havnivåstigning på 70 meter, hovedsakelig på N-halvkule. Dette er hendelser med liten sannsynlighet, men som er irreversible i løpet av livet.

Selv om vi kutter alle utslipp i morgen, vil smeltingen fortsette, havnivået vil fortsette å stige, og miljøet vil lide. Hvis vi kan begrense oppvarmingen, er vi fortsatt forpliktet til 2-3 meters havnivåstigning de neste 2000 årene. MEN hvis vi varmet 5 ° C, ville det føre til en havnivåstigning på 19-22 meter.

En annen årsak til havnivåstigning er bare at havet er varmere og vannet er varmt og dette får havnivået til å stige, utslippene vi har satt inn betyr at vi allerede har forpliktet oss til fremtidig oppvarming og ytterligere termisk ekspansjon. Vi kan ikke stoppe det, men vi kan endre hvor katastrofalt resultatet kan bli.

Et annet problem i Arktis og Antarktis-Permafrost, jorda som er fastfrosset, tiner nå, inneholder døde dyr, planter og organisk materiale som ikke har råtnet og har vært frosset i tusenvis av år, når det smelter begynner det å brytes ned og deretter det frigjør metan i atmosfæren og karbondioksid, dette får temperaturen til å stige. Forskere har ingen mulighet til å vite hvor mye metan og CO2 som er fanget i permafrost, men det er veldig bekymringsfullt da det varmer seg selv. De andre virkningene er mer kyst erosjon, permafrostjorden er hard, når den tiner blir den mykere og dette fører til mer kyst erosjon. Det påvirker også lokal infrastruktur som bygninger og rørledninger, ettersom bakken blir sumpet, forskyver seg og kan føre til kollaps av hus og gass- og oljerørledninger.

Virkningen vi har vært vitne til her er et innblikk i fremtiden vår, men dette trenger ikke å være vår virkelighet.

Hvorfor bryr vi oss så mye om Arktis i Storbritannia? Det er den viktigste drivkraften for klimaet i Storbritannia. Den styrer den atmosfæriske sirkulasjonen for den nordlige halvkule og jetstrømmen, transportbåndet høyt oppe i atmosfæren som bringer oss klimaet vårt, vått og vind, varme og kulde. Temperaturforskjellen mellom den kalde arktiske og den varme ekvator gjør jetstrømmen, den sterke temperaturgradienten skaper en sterk jetstrøm. Etter hvert som Arktis varmes, synker temperaturgradienten. Dette påvirker deretter jetstrømmen. Det er forskning som viser at dette kan føre til at jetstrømmen svekkes og også bli mer slingrende eller blokkert, som vi kaller det, noe som betyr at været er mer sannsynlig å bli “fast”. Dette kan føre til flere ekstremer, våtere (tenk tyske flom), varmere (tenk greske skogbranner).

Jeg ville komme og fortelle historien, men det er ikke en historie, det er virkeligheten.

Det som var umulig er ikke mulig og blir mer sannsynlig.