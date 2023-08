Laurence Boccolini er skilt fra Michael Fagelo, men er fortsatt i et forhold med ham, og hun beholder denne forbindelsen

Laurence Boccolini er singel i dag og er veldig knyttet til sin eksmann gjennom en spesiell detalj. På sin Instagram-konto mandag 28. august kom programlederen med et lite snev av håp.

Lawrence Boccolini er en av de mest diskrete TV-personlighetene, spesielt når det kommer til hans personlige liv. Selv om det er kjent at hun er mor til lille Willow (født i november 2013), foretrekker hun å tie om kjærlighetshistoriene sine. I juli 2004 ble hun skilt fra den tahitiske modellen Michelle Fakailo. Alle ønsker å ta dens plass Han ønsket å holde divisjonen hemmelig før han endelig kunngjorde den i 2021.

I dag, en alenemor, blomstrer hun fullt ut i denne viktige rollen og arbeidet. Selv om alt er veldig aktivt i sosiale nettverk, deler hun gjerne utdrag av hverdagen, programlederen, som feiret 60-årsdagen i år, legger ikke skjul på at hun har et helt spesielt forhold til eksmannens hjemsted.Hjertet mitt tilhører dette stedet i verden«, skrev han i historien til Instagram-kontoen sin. I reposten hans kan du se en video av to smilende menn som danser til rytmen til en tradisjonell polynesisk sang. Mellom fleksibiliteten til hofter og armer sender begge danserne en atmosfære som kunne ikke vært mer behagelig, noe som har en umiddelbar effekt på vertinnen (vår (se lysbildefremvisning).

Et veldig diskret eks-par

Det skal sies at hennes eksmann, Michael Fagelo, er polynesisk. Også, da Lawrence Boccolini møtte ham…

