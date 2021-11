Laurent Buffy reagerte på hennes endring av kropp: “Folk fortalte meg at jeg ikke følte meg bra”

De Laurent Buffys opptreden på settet til «Onest en Direct» i France 2 forrige lørdag vakte mye snakk om ham. Med god grunn dukket den 63 år gamle komikeren, som generelt er skallet, opp med mer fullstendig hår enn vanlig og tre dagers skjegg.

På sosiale nettverk reagerte mange internettbrukere på denne fysiske endringen og ble overrasket over denne utseendeendringen. Laurent Buffy svarte på kommentarer på Twitter. “For to år siden hadde jeg implantater og poser under øynene som folk nå har oppdaget“han sa.”Jeg legger til deg for anus hvit“, la han til i en humoristisk tone.