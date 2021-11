Laurent Dubrey vant gull på 500 meter i Norge

På 34,57 sekunder beseiret han russiske Artem Arafie, som skøytet i samme par, med en margin på ett hundredels sekund. Paul Marek Kania tok 3. plass (0,08 sekunder).

Det hjelper definitivt å koble seg sammen med en god skater. I racingprogrammet mitt hadde jeg en bedre start enn russeren. Det var som jeg forventet. Generelt sett er han ingen hurtigåpner, han er en god turner. Oppstart er vanligvis dens svakhet. Jeg synes han hadde sin beste start. Jeg har aldri sett ham få så mye tid i verdenscupen. Det presset meg litt tilbake da jeg forventet å gå ned litt mer enn å gå fremover på 100 meter. Så jeg måtte justere igjen , forklarte Dubreuil på en pressekonferanse.

Jeg kom til andre høyre, jeg så ham litt lenger, men jeg følte at jeg tok ham, fortsatte han. Jeg kunne vært raskere enn ham, og i siste sving forhandlet jeg godt. Den siste utvidelsen, vi var så like, når du var, vet du ikke, betyr det at to karer ruller eller ikke går? Jeg hadde en god følelse av at når vi krysset grensen, var vi begge fornøyde og vi kom i mål en og to.

Som skrev to etapper i det første verdenscupen I Polen, hver gang på 500 meter, etter tre langdistanseløp denne sesongen, har Dubrey nå vunnet en medalje i alle farger.

Den regjerende verdensmesteren tar kontroll over 500 meter generell kategori med sin seier etter å ha havnet på 5. plass som leder for japanske Tatsuya Shinhama etter to løp i Dubrois.

Dette OL-året ønsket ikke Cubeser å gjøre den generelle klassifiseringen at hovedmålet hans aldri var å vinne, men han mener han sikter til hvem som er den beste skøyteløperen.

Konsistens er viktig for meg, sa han. Hvem vinner en gang i februar eller vinner hele året er best i verden? Etter mitt syn er det alt. Hvis vi ser på mange andre spill, er det det som avgjør verdensrankingen. Den beste spilleren i golfspillet, vinneren av Masters-tittelen eller den som får flest poeng på slutten av året?

Ja, han insisterte på at OL var det store målet. Å prestere best i total stående viser at jeg er en god skøyteløper og ikke bare én gang, men den beste skøyteløperen i alle løp. Det er målet mitt hvert år. I år blir det gøy. Dette er et sekundært mål, men jeg vil definitivt ta det! Det er fortsatt en lang vei å gå. Forspranget mitt er mye svakere enn Shinhama, som kan endre seg fra i morgen (søndag).

Kanadiske Gilmore Junio ​​kom på 19. plass, mens Heather McLean endte på 17. plass på 500 m for kvinner med en tid på 37 602 sekunder, og slo amerikanske Erin Jacksons 1,07 sekunder.

På 10 000 m endte kanadiske Ted-John Blumen på tredjeplass bak verdensrekordholderen og forfatteren svenske Niles van der Boele, som satte rekorden på 12:38 928/1000 i Stavanger.

Blumen kom i mål på 21,30 sekunder, 4 sekunder saktere (+17,16) enn nederlandske Jorid Berksma.

Kanadiske Graeme Fish (+28,81) ble nummer 4, 7 sekunder bak Blumen.

I lagsprinten vant kanadierne Madison Bearman, Alexa Scott og Ivani Blandin sølvmedaljen 18 prosent bak polakkene.