Laurent og Claire fra Belgia har vært gift i 20 år

Den 12. april 2003 møtte prins Laurent, som har blitt stemplet som «babyfreak» til den belgiske kongefamilien, Claire Coombs, en belgisk-britisk landmåler, på et middagsselskap med venner. Den unge damen, som alltid utstrålte en perfekt rolig natur, begynte å følge prinsen rundt på arrangementer knyttet til dyrevelferdsorganisasjonen hans.

Forlovelsen ble kunngjort i nærvær av kongefamilien 19. desember 2002 i Drivhuset i Laeken. Claire og Laurent forklarte at de slo av en prat mens de disket opp etter middag med venner!

Deres borgerlige bryllup fant sted i Brussel rådhus, og i desember 1999 hadde Philip og Mathilde en religiøs seremoni ved katedralen til de hellige Michael og Gudule. Claire Coombs gir Nathan en diamantdiadem laget av Edouard Vermeulen. Av foreldrene hans kong Albert II og dronning Paola. Seremonien ble avbrutt av den bemerkelsesverdige intervensjonen fra far Gilbert, som trakk tårer fra prins Laurent. Dagen etter, i distriktet Marolles, ble det feiret en messe som ble åpnet for publikum, slik de nygifte hadde ønsket det spesielt.

Prinsesse Claire har alltid vært i ett med både sin kongelige niese (som ble valgt som prinsesse Eleanors guddatter) og opinionen. Som hennes svigerinne prinsesse Astrid en gang sa: «Med Clare er det åpenbart». I 2004 befant han seg som god borger som assessor ved et valglokale i Tervuren.

«Vi gjorde en god jobb»: Prins Laurents adoptivforeldre ser tilbake på år sammen

Fra denne foreningen ble prinsesse Louise (2004) og tvillingene prinsene Nicholas og Aymeric (2005) født. Familien slo seg ned i Villa Clementine i Dervuren, den første for et medlem av kongefamilien.

Først påtok prinsessen offisielle engasjementer under beskyttelse av dronning Paola, som aldri la skjul på sin store sympati for Claire. Men over tid har prinsens sivile liste og spenninger som følge av statsminister Charles Michaels håndhevelse av den, blitt sjeldne. Prinsessen led også av en sykdom, avslørte mannen hennes senere.

Hvis hun alltid viser et lyst smil og er veldig imøtekommende under feltbesøkene sine, spesielt renoveringen av sosiale hus gjennom «Renovassistance» hun sponser, vet prinsesse Claire hvordan hun skal vise klørne sine for å beskytte den hun elsker og beskytte barna deres. . Vi vil huske hans improviserte tale ved innvielsen av et anlegg som rommer hjemløse og deres kjæledyr. Pressen hadde til hensikt å stille spørsmål ved uttalelsene til en flamsk programleder som hadde rapportert overgrep fra prins Laurent under forholdet deres. Rasende faller prinsesse Claire ned «det er nok !»

I likhet med dronning Matildes familie, har prinsesse Claires familie alltid dyrket ekstrem diskresjon. Innenfor Gotha kjenner vi til Laurent og Claires nære bånd til prins Charles og prinsesse Camilla av Bourbon-Dukes-Siciliene, hertugen og hertuginnen av Castro. De opprettholdt alltid et nært forhold til prinsesse Delphine.

Lojal mot couturier Edouard Vermeulen, hedret prinsessen unge belgiske couturier ved flere anledninger under nasjonale helligdager. Hennes offentlige opptredener er sjeldne nå, men prinsessen svarer alltid på samtalen når hun representerer dronning Paola.

Vi ønsker prins Laurent og prinsesse Claire et lykkelig porselensbryllup.