Laurent Rogier ble bøtelagt med nesten én million euro for Catherine Pharma, programlederen vil anke

Verten Laurent Ruquier ble beordret av forretningsretten i Paris til å betale nesten en million euro i erstatning til historikeren Catherine Pharma, hvis anke ble bekreftet tirsdag av kilder nær AFP, ifølge Télerama. Laurent Rookies tidligere talkshow «We Do Not Lie» (ONPC), som ble opprettet i 2006 og ble sendt på France 2 til 2020, avsluttet gapet mellom verten og Catherine Burma. Vert (som «vi prøvde alt», «vi ber bare om å le»).

To profesjonelle partnere, som hadde dannet et mektig team på den lille skjermen i 20 år, slo til: Programlederen bestemte seg for å stoppe ONPC, og inviterte en annen produsent, Philippe Thullier (som allerede produserte Des TV-versjonen. Big Heads) til å opprette et prosjekt som ble lansert i Frankrike 2. september. , «We are live».

Laurent Ruquier betalte til slutt 780 340 euro til Ms. Barma ble pålagt å betale, sa AFP i en uttalelse mandag.

Programlederen ønsker å anke denne avgjørelsen, som ble bekreftet overfor Laurent Rookies advokat AFP Me Céline Astolfe.

Etter å ha blitt fornærmet av media etter deres profesjonelle pauseProgramlederen og hans tidligere produsent har avsluttet søksmål våren 2021.

Laurent Rookie var den første til å gripe handelsretten i Paris fra Catherine Pharma for over 300 000 euro.Beløp han skylder som tidligere medprodusent av ONPC.

For hennes del klarte ikke Catherine Pharma (hendelsen som fikk produksjonsselskapet hennes til å permittere rundt tretti personer) å få Laurent Rugier til å dele kostnadene ved å stenge dokumentshowet, og reagere på en «plutselig stopp» i samme rett. «Deres forretningsforhold.