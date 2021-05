Lavrov snakker om Norges innsats for å involvere NATO i Reykjavk Arctic

Den russiske siden vil ta opp spørsmålet om Norges innsats for å involvere NATO i den arktiske regionen på det kommende Arktiske rådets ministermøte i Reykjavik.

“Vi har spørsmål til naboene våre, som Norge, som prøver hardt å finne ut årsakene til NATOs flytting til Arktis. Selvfølgelig vil vi diskutere dette åpent på Arktisk råds ministermøte i Reykjavik,” utenriksminister Sergei Lavrov fortalte en pressekonferanse om det kommende arrangementet.

Ministeren talte for å fornye dialogen mellom lederne for de åtte medlemslandene i Arktisk råd.

“Hvis noen ønsker en høyere prognose og lavere risiko for en militær plan, anbefaler jeg å gå tilbake til vår gamle plan: å gjenopprette mekanismen for regelmessige møter mellom stabssjefene i Arktiske råds medlemsland,” sa ministeren. .

Ifølge Lavrov fungerte algoritmen, men for rundt syv år siden bestemte vestlige kolleger seg for å stoppe den.

“Hvis du bestemmer deg for å sette den på pause, ikke klag over at vi ikke har noen samtale. Vi har ikke stoppet samtalen,” understreket Lavrov.

“Ja, vi kan se klager på at Russland bruker militære midler i Arktis. Men dette er vårt territorium, vårt land har lenge vært kjent. Vi har et ansvar for å gjøre vår arktiske kyst tryggere, og alt som Russland gjør der er helt legitimt, “sa han.

Lavrov la til at Russland har fornyet planen om å gjenopprette mekanismen. Som et første skritt anbefalte utenriksministeren å holde et møte mellom de militære ekspertene i de åtte arktiske rådsmedlemsstatene for å erstatte lederne for staben.