Lawn Mower® 4.0 av MANSCAPED ™ er nå tilgjengelig over hele verden

San Diego–(arbeidstråd) –Er du klar til å krydre landskapet ditt? La oss vinne. I dag, MANSCAPED ™, den globale lederen og innovatøren i menns trimmer for menn, kunngjør den internasjonale lanseringen av sin fjerde generasjon elektriske trimmer, Gressklipperen 4.0. Merkets siste mesterverk er designet og konstruert spesielt for pleie av lår og kropp, og fokuserer på smart funksjonalitet, maksimal ytelse og selvfølgelig en overlegen barbering under livet.

Videre er Lawn Mower 4.0 innlemmet i nøye kuraterte MANSCAPED-pakker for den ultimate selvomsorgsrutinen. Den etterlengtede enheten og nylig oppgraderte sett blir nå sendt til Storbritannia, The Den Europeiske UnionOg NorgeOg SveitsOg Australia, Og New ZealandI tillegg til USA og Canada.

“Den globale lanseringen av Lawn Mower 4.0 og vår nyeste pakke betyr at vår siste og mest spennende innovasjon blir lagt i hendene på millioner av menn over hele verden,” sa Paul Tran, grunnlegger og administrerende direktør i MANSCAPED. “Det er milepæler som dette som underbygger vår visjon om å lede en bevegelse som endrer ansiktet på menns omsorg – noe vi er ydmyke og stolte av å gjøre hver dag og med hver lansering.”

Hva kan du forvente av det siste og beste utseendet fra den globale skjønnhetsgiganten? Vi er glade for at du spurte …

Lawn Mower® 4.0. Lårtrimmer

Dokumenterte produktegenskaper kombinert med de nyeste oppgraderingene gjør dette verktøyet til kropps- og kroppshårstrimmer på markedet.

Grunnleggende funksjoner:

SkinSafe®-teknologi som hjelper til med å redusere risikoen for flått, drypp og drypp

Kraftig 7000 RPM motor med QuietStroke ™ teknologi

Oppladbart Li-ion-batteri 600 mAh

Vanntett design for praktisk våt eller tørr drift

Nye forbedringer:

Trådløst ladesystem med elektromagnetisk induksjon

4000 k LED-spotlight med diffusor slik at du kan se hvor trimmen er

Avansert keramisk blad for å redusere barberingsulykker

Justerbar beskyttelsesbeskyttelse i størrelse 1 til 4, med innstillinger på 3, 6, 10 eller 13 mm

Moderne svart tofarget finish og solid emballasjedisplay

Sikkerhetslås – Øk hyppige flyermil

For å oppnå grooming-spillet ditt, eller gi den største gaven av alle, bør du vurdere å utforske førsteklasses MANSCAPED-sett som kombinerer Lawn Mower 4.0 med en rekke andre bestselgende verktøy, inventar og tilbehør. Når de brukes sammen, øker hygiene og selvtillit.

Perfekt pakke 4.0

Gressklipper 4.0 lårtrimmer

Crop Preserver® Deodorizer – unngå stanken under områdene og den fryktede “sumpgrenen”; Beriket med avkjølende aloe vera, hjelper denne formelen til å bekjempe uønsket svette og lukt i bunnen

– unngå stanken under områdene og den fryktede “sumpgrenen”; Beriket med avkjølende aloe vera, hjelper denne formelen til å bekjempe uønsket svette og lukt i bunnen Crop Reviver® balletoner – Denne sprayen er løsningen for å opprettholde renslighet og friskhet, spesielt når du er på farten; Bli kvitt områder med intens friksjon og irritasjon etter barbering med bare en lett spray

– Denne sprayen er løsningen for å opprettholde renslighet og friskhet, spesielt når du er på farten; Bli kvitt områder med intens friksjon og irritasjon etter barbering med bare en lett spray Gratis gaver inkludert i denne pakken skur En utmerket reiseveske som har blitt høyt anerkjent MANSCAPED ™ BOKSERE Laget av en blanding av mikrofibre

Performance Pack 4.0 حزمة

Legg til en annen manns pleieverktøy til blandingen med dette settet som inneholder den første MANSCAPED Over the Waist-verktøyet.

Weed Whacker® øre- og nesetrimmer MANSCAPED har ombygd den tradisjonelle luftfukteren i nesehåret ved å fokusere på høyeste ytelse og komfort; Utstyrt med SkinSafe-teknologi, 9000 o / min motor, 360 ° roterende dual blade system

MANSCAPED har ombygd den tradisjonelle luftfukteren i nesehåret ved å fokusere på høyeste ytelse og komfort; Utstyrt med SkinSafe-teknologi, 9000 o / min motor, 360 ° roterende dual blade system Gressklipper 4.0 lårtrimmer

deodorantkule sparer avlinger

Crop Revival Ball Toner

Shed & Manscape Boxers

For å lære mer og kjøpe noen av disse nye produktene eller pakkene, besøk MANSCAPED.com, et one-stop-shop destinasjonsnettsted designet for kunder i Storbritannia, EU, Norge, Sveits, Australia, New Zealand, Canada og flere regioner som kommer dette år.

Om MANSCAPED ™:

grunnlagt av Paul Tran I 2016 er MANSCAPED, basert i San Diego, California, verdensledende innen herrepleie og herrehygiene for menn, pålitelig av mer enn 2 millioner menn over hele verden. Produktsortimentet inneholder bare de beste verktøyene, inventar og tilbehør for en enkel, effektiv og forhøyet pleierutine. MANSCAPED tilbyr en one-stop shop i manscaped.com og direkte-til-forbruker-frakt i mer enn 30 land, over hele USA, Canada, Australia, New Zealand, Storbritannia, EU, Norge og Sveits. Velg unike produkter og pakker kan også bli funnet på Amazon Med Prime og Pickup alternativer tilgjengelig. Butikkmodus inkluderer Target, Best Buy og Macy’s butikker over hele USA og Hairhouse i Australia. For mer informasjon, besøk nettstedet eller følg med Facebook sosiale nettverkOg InstagramOg TwitterOg tik tokOg Youtubeog Triller.