Lawrence må betale 2500 euro i skatt for en hybridbil: i Flandern ville hun ha betalt … 47 euro

Lawrence, en vallonsk innfødt, tok kontakt via den oransje «varsle oss»-knappen for å fortelle oss hennes overraskelse angående forskjellen i avgifter mellom Flandern og Vallonia for hybridbiler. En forskjell kan være opptil 53 ganger beløpet i Flandern. Det er enda mer frustrerende for Lawrence, fordi hun bor på den flamske grensen.

«Hvor overrasket vi ble da vi fikk vite at registreringsavgiften var 2500 euro!» , Lawrence skriver til oss via den oransje varsle oss-knappen. Laurence er bekymret for miljøet og leter for tiden etter en ny familiebil. Da gikk den naturligvis over til hybridbiler, det vil si et kjøretøy som kombinerer forbrenning med en elektrisk motor. Hun vil ha en bil som er sterk nok til å taue en konvoi en gang i blant.

Vi finner Lawrence hos en bilforhandler i hans område, i Dottignies i Hainaut County.

Interessert i en bil spør hun selgeren: «Så hvor mye er registreringsavgiften?Selgeren spør raskt:hvor bor du?Informasjonen som ble overført, forteller kjøpmannen ham de dårlige nyhetene: «Det er her skoen klemmer litt. Du må betale en registreringsavgift på €2500 på denne bilen«, informerer henne.

En forskjell i beløpet med Flandern

Beløpet kom som et sjokk for Lawrence: «Det er litt røftog kommentert. For å fortsette:Det er virkelig dyrt! Det veier tungt på budsjettet. Det er et budsjett kanskje å jobbe hjemme eller reise på ferie«Situasjonen er enda mer latterlig fordi Lawrence bor noen få kilometer fra Flandern. I den nordlige delen av landet ville Lawrence ha betalt mindre enn 50 euro i skatt på denne typen kjøretøy, med så presis kraft. «Det er ikke mulig, det er urettferdig. Her er en enorm promotering av miljøet. Vi er avsky for denne forskjellen i det samme antatte landet!»

La oss ta kalkulatoren et øyeblikk. For hybridmodellen som Lawrence sikter til, er registreringsavgiften €46 i den flamske regionen, sammenlignet med €2.478 i den vallonske regionen eller i Brussel.

Som et resultat av modellen Laurence sikter til, vil du betale 53 ganger mer i Wallonia og Brussel enn i den nordlige delen av landet. Gabriel Jovoy er kommunikasjonsdirektør i FEBIAC, den belgiske sammenslutningen av bil- og sykkelindustrien. Kommentarer:Forskjellen kommer av at vi i 2012 faktisk reformerte bilavgiftene med hensyn til inngangsavgiften i omløp. I Wallonia og Brussel planlegger de en endring.»





Mot lettere skatter

For øyeblikket i den vallonske regionen avhenger avgiften for å sette hybridbilen i omløp kun av kraften til termobilen. Det er ikke tatt hensyn til bilens elektriske personvern. Vallonia ønsker å vedta en grønnere politikk, og jobber med en overhaling av bilbeskatningen. Den bør se lyset innen 2023. Philip Henri, den vallonske mobilitetsministeren, spesifiserer følgende: «I fremtiden vil vi endre dette. Til neste år vil vi ha bilavgifter basert på karbondioksid og energimasse. Dette vil favorisere lette kjøretøy.

Og i Brussel?

En bilreparasjon forberedes også i Brussel-regionen. Målet: å lede forbrukerne mot mer kompakte og mindre forurensende biler, men ikke bare. Sven Gatz, Brussels finansminister: «Vi er midt i å tenke med de to andre områdene for å finne ut hvordan vi kan gi en skattefordel til biler som er mindre forurensende og samtidig løse problemet med kø. Det er to helt forskjellige kriterier.»

Til tross for den trege transformasjonen når det gjelder avgifter, øker antallet registreringer av hybridbiler stadig i vårt land, hovedsakelig på grunn av selskapets biler.