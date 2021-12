Lawrence Pocolini avslører at han har vært skilt fra Michael Fagolo i mange år: “Jeg vil gjenopprette noen fakta”

Lawrence Pocolini ble intervjuet av Télé 7 jours. Den mest fornuftige verten dannet sjeldne oppfatninger om sitt personlige liv. Hun snakket om Michael Fagailo, Andre toer MR I Frankrike i 2003 delte han livet sitt i mange år. Som en påminnelse møttes de under konkurransen og giftet seg året etter.

Publikum trodde fortsatt at de var et par, men Lawrence Pocolini ønsket å avklare han og faren til hans 8 år gamle datter. Willow, Ikke lenger gift. De ble til og med skilt for mange år siden.

“J«Det kommer et øyeblikk i livet mitt da jeg ønsker å gjenopprette visse fakta. Jeg har vært alenemor i noen år nå, og i noen flere artikler eller på nettet blir dette alltid sagt ‘Kone Fra …‘. Dette stemmer ikke for det er mange år siden jeg ble skilt og det går bra Willow Heldigvis kranglet jeg ikke eller rev opp foreldrene mine, jeg hadde et ønske om å snakke om livet mitt i dag. Inntil da hadde jeg ikke noe imot å gjøre det.“

Programlederen mener at det er noen hindringer i livet hennes.”Som alle kvinnene i mitt tilfelle“.

“Midt i shooten gir barnevakten beskjed om at hun sitter fast i en tunnel. Det er et konstant sinne, en enorm mental belastning, men det er et valg med de beste sidene, fordi datteren min er glad og balansert. Jeg, jeg har ikke lenger familie, jeg mistet foreldrene mine for lenge siden, men jeg er heldig som er omgitt av gode mennesker. Gudfar og gudmor Willow Mine beste venner, de er for henne. Da jeg ble skikkelig syk på vei tilbake fra Sør-Afrika, svarte de. Vi gjenoppbygget en familie.“