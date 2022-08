layout og dataark blir tydeligere – DroidSoft

I februar i fjor bekreftet Huawei at Mate 50-serien var planlagt i år. Det siste ville skje slik Huawei Mate 40, Pro og Pro+ annonsert i oktober 2020. Ifølge de siste nyhetene har bilder av de tre modellene som er planlagt av merket blitt lekket på Internett, samt deres tekniske ark.

Den siste informasjonen om Huawei Mate 50

Innenfor en ny rapportMedia GSMArena kom for å formidle nye detaljer om Huawei Mate 50. I tillegg til bildene av hver smarttelefon, som alle har en sirkulær bakre fotografisk modul, kjenner vi de fleste tekniske spesifikasjonene til disse fremtidige toppene i serien.

Til å begynne med ville Huawei Mate 50, Mate 50 Pro og Mate 50 RS ha en Snapdragon 8 Gen 1-brikke (begrenset til 4G-nettverk på grunn av amerikanske restriksjoner). Merk at en HiSilicon-brikke vil være inkludert for fotobehandling. Pro- og RS-modellene vil da ha 12 GB RAM og 128/256/512 GB lagringsplass; mot 8 GB og 128/256 GB for standardmodellen.

På skjermsiden har alle tre modellene, ikke overraskende, et AMOLED-panel. Vi fikk imidlertid vite at Huawei Mate 50 ville nøye seg med en flatskjerm med en oppdateringsfrekvens på 90Hz og en definisjon på 1225 x 2800px; mens den til Pro og RS ville være buet, med en diagonal på 6,78 tommer samt en adaptiv oppdateringsfrekvens på opptil 120 Hz.

Delen av bildet varierer også i henhold til modellene. Standardversjonen vil ha rett til en 50 Mpx Sony IMX766 hovedsensor, mens en IMX800 for Huawei Mate 50 Pro og RS. Informasjonslekkasjen spesifiserte verken ultravidvinkel eller teleobjektiv. Til slutt vil Pro og RS ha rett til en 13 Mpx frontsensor med en 3D-sensor for ansiktsgjenkjenning.

66 W kablet og trådløs hurtiglading vil da være tilgjengelig for alle tre Huawei Mate 50. Batteriet vil være på 4500 mAh for Pro og RS, sammenlignet med 4400 mAh for standardmodellen.

Merk at ryktene også tenderer mot kunngjøringen av en fjerde modell: Huawei Mate 50E. Sistnevnte ville være nærmere Huawei Mate 50, men ville ha rett til en mindre kraftig brikke, siden den er utstyrt med Snapdragon 778G.

