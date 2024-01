Lay's, Pepsi, Doritos og Lipton… Carrefour fjerner PepsiCo-produkter fra hyllene på grunn av «uakseptable priser.»

Carrefour i Belgia bestemte seg for å slutte å selge produktene til den amerikanske PepsiCo-gruppen, som Pepsi, Doritos, 7-Up og Lay's Crisps, i sammenheng med en priskrig mellom distributører og matgiganter.

Denne kommersielle kampen begynte i Frankrike, hvor PepsiCo-produkter vil være på hyllene i butikkene, fra og med torsdag, ledsaget av et notat som sier: «Vi selger ikke lenger dette merket på grunn av uakseptable prisøkninger«, sa en talsmann for den franske distributøren.

Men i Belgia vil tiltaket bli brukt på en mer presis måte, bekrefter Coralie Jacquemin, talskvinne for Carrefour Belgium: «Dette tiltaket vil bli implementert i våre butikker avhengig av tilgjengeligheten på lager i hver av våre butikker.«

I oktober indikerte den amerikanske PepsiCo-gruppen at den planla å øke prisene.skikkelig«For året 2024, på grunn av stabil etterspørsel til tross for prisveksten, som fikk selskapet til å heve resultatforventningene for 2023 tre ganger på rad, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

«Omfattende diskusjoner med PepsiCo førte til at prisene selskapet ønsket å ta var uakseptable«, påpeker Carrefour Belgia om dette emnet.»Til tross for utallige forsøk på å komme til et rettferdig kompromiss, er det ennå ikke oppnådd enighet mellom de to partene.«