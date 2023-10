LDC (F) – J6 | Messines rekord i Norge

I sjokket av denne sjette dagen av Women’s Champions League, ville Mets Handball ha oppnådd helgens prestasjon med seier mot tredobbelte tittelholdere Vipers Kristiansand etter en utrolig andre omgang (sluttresultat: 35- 37).

For en plakat denne regntunge søndagen, Clash of the Titans. I dag får vi utvilsomt se en spennende kamp som vil minne oss om en déjà vu under semifinalen i Champions League i fjor (men vi håper at denne gangen blir det til fordel for franskmennene).

På Vipers-siden, la oss merke fraværet av en keeper Kathryn Lunde, det er maskinene våre som utnytter det! Men nordmenn kan stole på superstjernene sine, Jameena Roberts, Lois Abing, Jana Netlikova, Og Anna vennligst forklar Nærmere bestemt.

Vanvittig norsk rytme

Det første Mets-målet ble scoret i det tredje«30 på midtre halvdel Christina Jørgensen, har nordmennene allerede registrert to. Med mindre keeperne bestemmer noe annet, som de allerede har gjort, er det ingen tvil om at vi kommer til å se mange mål i dag. Sophie Borgeson (5 stopp).

Emmanuel Mayonade bestemte seg for å ta sin første gang med mer intensitet foran mål og defensiv lesning. (6-3, 8′). Ned tre tok Messines seg sammen og snudde nordmannens tap i skudd (9-8, 17′). Det onde ved Lucy Grenier Halvveis igjennom lar redningsspilleren endelig utligne (9-9, 18«)

Dragons er gode defensivt, og det vises. Avbrudd av Anne Møtte Hansen Takket være kaptein Messinas kontring (10-11, 22) lar oss gå foran for første gang i kampen.«) Nordmennenes tapte pasninger, tross fremgang, hopet seg opp og fulgte hverandre Sarah Boogdid Like skarp og effektiv som alltid i motstanderforsvar (6 mål).

WowVi så sjelden i angrepet, og scoret det siste målet i denne første omgangen med straffe, slik at nordmennene kom tilbake til garderoben med tre poengs ledelse. (17-14)

Jorgensen og Boogdid returnerer strøm fra garderoben

Ved omstart, Jørgensen Han tok ansvaret og scoret kampens tredje mål. Skal maskinene i det hele tatt være til å stole på, må de være svært grundige i sikkerheten. Det tok slutt fordi de fortsatte 4-0 Vipers ledet treneren til å kalle sin time out (19-18, 36′). I numerisk overlegenhet er Dragons i stand til å ta scoringen med ti mål som allerede er scoret i denne andre omgangen (24-24, 42′). Messias engasjement og prestasjon i angrep Phuket På 7 meter lar stroppene bevege seg fremover (26-28, 46′).

Som forklart tar Messines klart den psykologiske fordelen ut av kampen Hatado Bro Underskriver av dobbeltmarsjen på spansk Bala Argos. Den norske formelen for de første tretti minuttene gikk helt klart til Metz med presis skyting, raskt spill og redninger (29-33, 52′).

Motstå for å vinne

Den lenken Jørgensen-Buchtitt Det er utrolig og det er ingenting nordmenn kan gjøre i dag. Opium Han ga seg ikke og scoret to mål på rad. Ballgjenvinning og kontring Netlikova, etter Mayonades timeout, lar nordmennene komme tilbake innen to mål (32-34, 25′). Høyresidens tanke gjorde at nordmennene kunne ta et skritt tilbake (34-35, 28′).

Kampen Phuket Du kan fullføre en til og ta den opp med samme lyd Fjortende mål ! Det er bare ett minutt igjen å spille, men etter denne utrolige prestasjonen vil Messines ikke være i tvil om at han vinner i dag.

Messines» gledeshyl høres når de skyver seg 37 til 35 Blant de tre tittelinnehaverne.

Neste kamp blir igjen mot slovenerne. Grim Mercator Ljubljana (som trakk uavgjort mot Vipers forrige helg), The 12. november 2023 er søndag.