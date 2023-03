Ulovligheten av betalinger mottatt av tidligere høyttalere i huset har blitt anerkjent av juridiske meninger. I 8/9 KaktusJérôme de Warsi sa at mange embetsmenn har dratt nytte av det.

Det er noe nytt. Da Hermann de Escroch sakte gikk med på å tilbakebetale pengene til Siegfried Brécoeur, erklærte han implisitt: Du bedrar alle. Et klassisk signal til folket om at ingen hastighet er tillatt på veiene våre i selv én kilometer time, men du kan overskride den ulovlige pensjonen din på 6000 euro per måned ved å nekte å betale tilbake etter år. Han er Robin des Lois, og avtaler med de rike å stjele fra de fattige.

Vi vet også at det ikke bare er ledende tjenestemenn som har fått sluttvederlag når de går av med pensjon. Byttet er signert, det er Casa des Pepes og det er ikke engang helpensjon ennå, alt er der. Vi trodde alle disse var fra 1998, nei, denne lille ekstra bevilgningen er faktisk fra 1971.Dette betyr at vi til og med må ansette genetikere Geologer må gå opp til eiken og identifisere alle eikenøtter av ulovlig avstamning som har samlet inn penger siden tidenes morgen.

Det er en folkevalgt PS, Eliane Tillieux, som er ansvarlig for å få tilbake pengene. Ideen er god, den er sosialistisk. Jegere er gode jegere, og når det gjelder å bringe penger tilbake til moderhuset, kan de stole på. Selv mafiaer kommer for å ta leksjoner hjemme.