New York veut devenir le center mondial du petit monde des cryptos. Pour marquer le coup, le maire de la métropole an annoncé qu’il toucherait ses trois premiers chèques en Bitcoin et en Ethereum. Le premier vient de tumber!

Pas de doute, Eric Adams og croit dur comme fer. Le nouveau maire de New York en touché le premier des trois chèques de son salaire d’édile, qu’il avait promis d’encaisser en Bitcoin et en Ethereum durant la campagne électorale. À l’époque, c’est à dire en novembre dernier, les marchés étaient au plus haut mais depuis, ils ont fondu de plus d’un tiers. Påkledning av innovatører Pas de quoi inquiéter le maire de la grosse pomme, qui a converti son chèque sur la plateforme d’échange Coinbase. Adams a confirmé qu’il avait toute confiance dans les cryptomonnaies: «New York est le centre du monde, et nous voulons être au centre des cryptos et des autres innovations financières». Hell Eric Adams, se placer à « l’avantgarde » de l’innovation des cryptos permettra à la ville de créer des emplois, d’améliorer son économie et de « fortsett à attirer les talents du monde entier ». Quel meilleur symbole de cette confiance dans les cryptomonnaies qu’un maire qui accepte d’être payé de la sorte. Le directeur financier de New York, Matt Fraser, estime de son côté que la teknologi permet de réduire la frakture numérique. Pour lui, le geste du maire est un exemple de la façon dont les gens peuvent gérer leurs finances avec des options plus diversifiées. À condition d’avoir l’estomac bien accroché : les cryptos sont soumises à des cours qui changent du jour au lendemain. READ Elon Musk garanterer en retur til det normale