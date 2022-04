Le Pen er tett på Macron இத Her er de siste meningsmålingene to dager før valget

Emmanuel Macron har blitt annonsert i første runde av presidentvalget, som har blitt jaget mer av Marine Le Pen enn noen gang før, et godt stykke fra Jean-Luc Mலlenchon, ifølge en fersk meningsmåling fra fem valglokaler fredag, to dager før valget.

Avtroppende statsoverhode Elabe har som mål å få 26 % av stemmene for OpinionWay og Ifop Fiducial, 26,5 % for Ipsos Sopra Steria og 27 % for Harris Interactive-studien.

Le Pen får 22 % fra OpinionWay, 23 % fra Ipsos, 24 % fra Ifop og Harris Interactive og 25 % fra Elabe eller ett poeng fra statsoverhodet.

Gitt feilgrensen virker rekkefølgen på søndagens oppmøte spesielt usikker, spesielt ettersom kurven for Emmanuel Macrons stemmeintensjoner har fortsatt å falle de siste dagene, i motsetning til Le Pens.

I 2017 fikk Emmanuel Macron 24,01% av stemmene mot sin høyreekstreme rival 21,30%.

Jean-Luc Mélenchon, gitt 16,5 % (Ipsos), 17 % (OpinionWay, Ifop), 17,5 % (Elabe) eller 18 % (Harris Interactive), fortsatte å forbedre seg, men klarte ikke å komme seg til andre runde.

I andre runde, når Emmanuel Macron konfronterer Marine Le Pen, gir alle studiene fortsatt statsoverhodet et lite overtak, men fortsetter å krympe og er på randen av feil.

OpinionWay gir bare en komfortabel ledelse til den avtroppende presidenten (46% mot 54%), mens Ipsos har som mål å gi ham 53% av stemmene (47% mot), Ifop 52% ​​(48% mot), Harris Interactive 51, 5 % (48,5 %) mot) og Elabe 51 % (49 %) mot).

Kampanjen ble avsluttet ved midnatt i dag på det franske fastlandet. Kandidatenes folkemøter, utdeling av løpesedler og digitale kampanjer blir forbudt. Ingen intervju, meningsmåling eller resultatevaluering vil bli publisert før resultatene er offentliggjort søndag kveld kl. 20.00.