Le Pen og Zemmour LR inviterer velgere til å bli med dem gjennom Valற்றம்rie Pécresse som “skuffet”

RN-kandidaten til det franske presidentvalget Marine Le Pen kalte lørdag LR-velgerne «skuffet» over utnevnelsen av Valérie Pécresse, og fulgte i fotsporene til Eric Zemmour, som sendte et brev til Eric Sioti og hans støttespillere.

“Jeg er ikke glad på vegne av LR-velgerne,” sa Lou Ben, som sa at Valerie Beckres, som vant andre rundes interne kamp mot Eric Ciot, var “den mest makronistiske” av de høyreorienterte rivalene i kampen om Elysee. . Foran pressen, på sidelinjen av et møte mellom europeiske høyreekstreme suverene og konservative partier i Warszawa.

Ifølge ham har fru Beckress «nesten samme profil som Emmanuel Macron» og «har absolutt samme posisjon i et betydelig antall fag», noe som reiser spørsmålet om hun vil bli statsminister i den grad. Hun ga skylden.

I følge National Rally-kandidaten sier National Rally-kandidaten at han er «beklager for LR-velgerne som sa at de ønsket å komme seg ut av denne harmoniske Macron-siden» og «ikke kunne lykkes med det».

“De vil alltid komme for å delta i kampanjen min, hvor de vil se en presumptiv, ubegrenset sikkerhet for nasjon, identitet og grenser,” fortsatte han.

«Posisjonen som Eric Seoti har uttrykt på flere punkter, ligner den besluttsomheten vi ser skal implementeres på feltet usikkerhet og immigrasjon,» sa han om den høyreekstreme parlamentsmedlemmet des Alpes-Maritime, som ble beseiret med 39 %. 61 % av stemmene mot presidenten i Ile-de-France.

På sin side ønsket den høyreekstreme kandidaten Eric Jemmour å «spesielt henvende seg» til Eric Sioti, og forsterket hans stolthet ved å beskrive ham som en «ubestridelig patriot» og «hans sympatisører» i et brev til LR-aktivister.

I forkant av hans første store kampanjerally i Seine-Saint-Denis, Mr. Zemmour lovet, “Vi er veldig nære og veldig vanlige.” “Vi kan gjøre uforglemmelige ting sammen. Vi vil gjøre dem. (…) Jeg ser frem til deg, i morgen, snart,” skrev han igjen.