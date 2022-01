le studio Monolith Soft n’a finalement pas travaillé sur le jeu

Pokemon Arceus Legends Det er endelig ordnet, og fans av lisensen venter på at Monolith Soft skal jobbe med den dernier-tittelen Game Freak. Le studio japonais, ansvarlig for lisensen Xenoblade Chronicles, er et datterselskap som etter 2007 tilhørte Nintendo, et ces derniers avaient auparavant jeg krevde de l’aide à Monolith Soft pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild. mer hell legender pokemon arceus, ce ne fut endelig pas le cas…

…Et ça se voit

Etter de første returene som er apparus sur le jeu, Pokemon Arceus Legends ne méritait peut-être pas autant de craintes de notre del. Le jeu est amusant, chaleureux, et permet une bonne fois pour toute de casser les codes de la serie principale, mis en place depuis plus de 20 ans.

Neanmoins, le gros point noir est l’aspect graphique du titre ainsi que sa teknikk complètement aux fraises (på vous omdirigeringer vers vår test du jeu pour plus de details). Et les løfter d’un jeu en åpen verden pour Pokemon Arceus Legends Avaient titillé l’espoir des fans tant le studio Monolith Soft fut acclamé en parti pour ses mondes ouverts particulièrement vivants.

Mais le studio n’a pas été dépêché pour le dernier jeu de Pokémon, absent des credits, et c’est bien dommage. par ailleurs, pluss nouveaux jeux chez Monolith Soft sont en preparation. Peut-on attendre un Xenoblade Chronicles 3 eller en nouveau jeu Pokémon? N’espérons peut-être pas trop.