le Variasjon Omicron dominans eller Portugal

Omicron-varianten dominerer Portugal, mens Generaldirektoratet for folkehelse (DGS) fredag ​​kunngjorde at landet hadde registrert nye Covit-19-tilfeller innen 24 timer fra slutten av januar.

For å bekjempe denne økningen i forurensning, har Portugal tatt nye epidemiske kontrolltiltak, spesielt testing for obligatorisk fjernarbeid, oppmøte på et show eller sportsbegivenhet, samt stenging av barer og nattklubber.

I begynnelsen av desember gjeninnførte regjeringen allerede en rekke helsekontrolltiltak for å utvide bruken av masker, vaksinasjonssertifikater og screeningtester.

For å redusere kommunikasjonen etter møter som var planlagt for jubileumsfeiringen, kunngjorde sosialistledelsen at skoleferien ville bli forlenget 25. november og at levering ville være obligatorisk den første uken i januar.

Portugal, et av landene med de høyeste vaksinasjonsdekningen i verden, trenger en negativ test for reisende som kommer til grensen, inkludert de som er vaksinert.