League 1: Mets, Clement og Monaco går glipp av Champions League i siste liten i League 2

Etter Mbappés kunngjøring var det fortsatt resultater å falle i League 1.

Under tabellen er Bordeaux i League 2. Tidligere måtte Mets og Saint-Etienne avgjøre, med Lamkel Saves side som slo på Parc des Princes (5-0), mens Leswerts scoret et poeng på Nantes. Dette lar dem spille i sluttspillet mot Axel for fremtiden.

På toppen av tabellen vant Marseille det meste mot Strasbourg (4-0), og Monaco, som hadde 1-2 i linsen, ble nummer to på tabellen etter å ha sett mennene til Frank Hayes utligne i de siste sekundene. Så Clements menn måtte gå gjennom veisperringer (og kunne finne fagforeningen).

Rennes (4. plass etter uavgjort 2-2 på Lille) skal spille i Europa League og flytte til Nice Conference League. Her er de fullstendige resultatene.