Liverpool og Chelsea kvalifiserte seg til kvartfinalen i den engelske ligacupen onsdag med seire over andredivisjonssidene Bournemouth (2-1) og Blackburn (2-0).

Uten en europacup å spille for og etter i mesterskapet (11. etter ti dager), Mauricio Pochettino I motsetning til de fleste andre Premier League-lederne som er involvert i trofeet, har Chelsea stilt med et topplag uten å hvile mange av stjernene sine. Fire dager etter et 2-0-tap mot Brentford ville det vært et nytt tilbakeslag på Stamford Bridge. Men Blues kvalifiserte seg uforstyrret. En ung fransk forsvarer Av Benoit Padiashi, målscoreren (30., 1-0), som ikke har tatt på seg en Blues-trøye siden mai på grunn av skade, vant igjen. Raheem Sterling utnyttet en defensiv feil til 2-0 (59.).

Liverpool eliminerte så vidt Bournemouth, som ligger på syttende plass i Premier League. Mohammed Salah Han var innehaveren. Uavgjort 1-1 etter timen, slapp de røde med en redning av den uruguayanske spissen. Darwin Nunez (70.), kom fra benken for å score sitt syvende mål for sesongen.

På sin side ble de forsvarende mesterne Manchester United slått 0-3 hjemme av Newcastle, en fersk skuffelse i en vanskelig sesong. Etter å ha blitt slått 2-0 i finalen i februar, tok Magpies en fantastisk hevn mens de svekket de røde djevlene ytterligere, som har svekket siden starten av inneværende sesong. Presset bygger uunngåelig rundt den nederlandske treneren Eric Den Haag, tre dager etter å ha sunket med samme resultatlinje på Old Trafford i derbyet mot Manchester City, igjen forrige sesong, men nå i store vanskeligheter etter nok en tapsrekke. Faller til åttende i Premier League og sliter i Champions League, og Manchester United mister raskt fotfestet med mål. Miguel Almiron (28., 1-0) og Lewis Hall (36., 2-0). Joe Willock Forlenget lokalbefolkningens test (60., 3-0).