Leah Behn krediterer Norges Märtha Louise

27. januar 2023, i Oslo, mottok barnebarnet til kong Harald V prisen for Årets skjønnhetsinfluencer. Mens ekteskapet med Durek Verret ble utsatt, benyttet hun anledningen til å hylle foreldrene.

På et av Camille Logans rom i Oslo vever Leah Behan seg gjennom gjestene som allerede applauderer henne vilt. Når hun endelig får oppmerksomheten, overrekker programlederen av Vixen Awards henne en orkidéblomst og et diplom. For andre år på rad har barnebarnet til kong Harald V vunnet prisen for beste influencer i skjønnhetskategorien. I en skimrende påfuglblå kjole og hår i en bun går hun til gulvet for å takke støttespillerne sine på sosiale medier.

På Instagram følger over hundre tusen mennesker hennes råd og tips dag ut og dag inn for å se best mulig ut. Og i en lattermild, men offentlig hyllest, snurrer vinneren seg selv litt for å prise elegansen til antrekket hennes, som hun skylder Freetex, et norsk merke som spesialiserer seg på gjenvinning av klær. Denne veletablerte overgangen lar Leah huske at et viktig aspekt ved utdannelsen hennes er årsaken til suksessen hennes, «Mamma og pappa fortalte meg alltid at det viktigste i livet er å gjøre det du vil».

Prinsesse Martha Louise under Vixen Awards i Oslo 27. januar 2023. © Dana Press / Bestimage

I en alder av 17 var datteren til prinsesse Martha Louise og Ari Ben i stand til å utnytte denne livsleksjonen. Hvis hun ikke er ferdig med studiene ved Waldorf Steiner videregående skole i Oslo ennå, har den unge influenceren modell for byrået Team Models og deltatt i det mest inspirerende norske reality-tv-programmet for kvinner. Under gullet til Gamle Logen avslutter Leah Penn talen med å oppmuntre alle unge til å «være dristige og omfavne sine valg». Stående i rommet filmet Märtha Louise fra Norge scenen mens alle beveget seg. Datterens anerkjennelse gir ham enorm glede. Spesielt nylig måtte prinsesse Durek utsette bryllupet med Veret.

Forloveden, som lider av en nyresykdom, håper å kunne gjennomgå en transplantasjon snart. «Inntil jeg får en ny nyre, er bryllupsplanene satt på vent. Jeg vil ikke stå ved alteret og tenke på helseproblemene mine!», sa han til tysk presse. Disse ekteskapene ville ha viet mot til å beskytte det ekstraordinære paret som Martha Louise Durek ville danne med Veret. Men hun vet hvordan hun skal vente. Uansett hva, vil hun være positiv. Livet er fortsatt en fest.