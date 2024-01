Leandro Trassart blåste ut sitt første lys med ordene «Jeg har hatt et fantastisk år».

Til slutt kom smilet tilbake til Arsenal. Fryktelig dårlig fordøyelse av feriemenyen (2 feil og 1 deling mellom 23. og 31. desember) ser ut til å ha blitt kurert. Lørdagens kort mot Crystal Palace (5-0) bringer fred til Mikel Artetas lag. «Slik ønsket vi å starte året igjen.»Leandro Trassart, som scoret ettermiddagens tredje mål, var strålende fornøyd.

Dette åttende målet i en Gunners-trøye markerer starten på 2024 når han fullfører sine første tolv måneder i klubben. 20. januar 2023, for ett år siden, sluttet Trassart offisielt til Arsenal, som ønsket å beholde ham etter sammenstøtet med Brighton.

Noen ganger brukt fra benken, noen ganger installert i en falsk ni-rolle, beviste kantspilleren i løpet av dette første året at han faktisk har egenskapene til en stor engelsk spiller. Hans åtte mål og tolv målgivende pasninger – et avgjørende trekk hvert 109. minutt – vitner om dette. I denne perioden hadde ingen i laget hans et bedre snitt enn ham.

baby «Alt jeg ønsket gikk i oppfyllelse.»

«Det har vært et flott år for meg, alt jeg ønsket har gått i oppfyllelseDen 29 år gamle Røde Djevelen lover. Det er klart at på slutten av forrige sesong ønsket vi alle å vinne mesterskapet, men totalt sett var det et flott år for meg. Vi har kvalifisert oss til neste runde av Champions League, og jeg liker virkelig å være her med gutta, det er et flott lag.

Trossard, Saka, Jesus, Odegaard og andre dro for å lade opp batteriene i Dubai noen dager i pausen for å riste av seg mørket på slutten av året. «Etter en liten pause var alle uthvilt igjen. Fra start kunne du se at vi var veldig sultne og vi ville score. Vi hadde også rent bord, så det var en perfekt forestilling for oss.

To poeng bak Liverpool (men med en kamp igjen) vil Gunners se ut til å fortsette etter nok en obligatorisk ti-dagers pause før turen til Nottingham Forest.

Hemmelighetene til Arsenals suksess avslørt av Leandro Trassart: «Det gjør ting for enkelt»