Leandro Trazzard er tøff mot Arsenal: «Jokers rolle kan passe ham bedre»

Tolv minutter mot Chelsea, elleve mot Newcastle, ni mot Sevilla. Ikke sett på som en ubestridt starter, men konsekvent i sine første elleve måneder i Arsenal, ser Leandro Trassart i dag ut til å ha mottatt sin definitive merkelapp fra Mikel Arteta. Den røde djevelen kommer alltid fra benken bortsett fra en del av rotasjonen for cupkamper.

Skyld på rivaliseringen med Gabriel Martinelli, som ga tilbake 100 % av sine fysiske og tekniske evner. Det er også feilen med hans nylige frustrasjoner når det kommer til å starte møter. Spesielt mot City eller forrige uke i Ligacupen mot West Ham. «Det er slik det er å spille for et lag som ArsenalI en kommentar til Arsenal-Sevilla-kampen fra London onsdag kveld, observerer sportskonsulent Thomas Satelle i Picks. Du må påta deg plikten til å være avgjørende når du er innehaver. Ellers blir vi raskt forbigått av konkurrentene.

Den tidligere Gencois, som led av mindre fysiske problemer i september og oktober, trengte tid for å komme tilbake i rytmen. Dette tillot ironisk nok konkurrentene å få overtaket. For tidligere var det Trassart som utnyttet fraværet av noen startere og kalte seg inn i elleveren. Ofte erstattet av Martinelli, noen ganger med Gabriel Jesus eller Eddie Nketiah som falsk ni.

«Men dette mangfoldet kan ha spilt ham et puss ogsåThomas Chattel tar eksempelet hans prestasjon for landslaget mot Aserbajdsjan da han var nummer 10. Jeg vet ikke at han spilte på midten, men hans intelligens og teknikk på små rom gjør at han kan gå hvor som helst. Det gjør ham ikke nødvendigvis noen tjenester å kaste ham i en slik rolle.

baby Han har en mentalitet som alltid er klar til å hjelpe laget.

Bortsett fra sin lille mesterklasse under sin første Champions League-kamp mot PSV, viste eks-Zenko-spilleren seg på sin side som mer seriøs i å komme inn i kampen.Vi så ham med et legitimerende mål, spesielt mot Chelsea. «Den flamboyante Joker-rollen passer ham godt nå. Når han starter, er det noen ganger veldig vanskelig for ham å holde ut en kamp. Han bør bære vekten av angrepet, spesielt når han spiller under mindre press.

Og foreløpig ser stillingen ut til å passe ham. «Han har en holdning som alltid er klar til å hjelpe laget.», understreket treneren hans Mikel Arteta. «Som trener er det veldig trøstende å vite at vi har noen som er i stand til å åpne en kamp på denne måten med tankesett til å akseptere denne situasjonen.Gitt karrierebanen til den nesten 29-åringen, legger Thomas til at Sattel foretrekker å se glasset som halvfullt.

«Hans historie er nesten et mirakel. Han startet i Lommel, vi ville ikke ha ham i begynnelsen i Genk, vi lånte ham ut til OHL. Først da brøt han virkelig ut og eksploderte da han kom tilbake til Genk. Men sent. Det er allerede utrolig at han nådde dette nivået, for i moderne fotball liker offensive profiler hans Very Little.

Leandro Trassart, luksusjoker i Arsenal: «Han kom som plan B»