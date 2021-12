LeBron James er en ung spiller som har nådd 36 000 karrierepoeng

Med suksess i går kveld 132-123 mot Houston Rocket, ødela LeBron James en identitet i NBA. Stolt over å være den tredje spilleren som scorer 36 000 poeng Etter Kareem Abdul-Jabbar (38.387) og Carl Malone (36.928).

Si 36.000. Nådde den nye store totalen Lebron James I NBA. Los Angeles Lakers-spilleren ble den tredje spilleren som krysset dette merket, men den yngste som gjorde det. Bare foreløpig Carl Malone 36.928 og Kareem Abdul-Jabbar Og hans 38.387 poeng er fortsatt i ledelsen Valgt.

Hvis han fortsetter tempoet og til tross for at han er nesten 37 år gammel, vil han få dem 30. desember, kan LeBron James en dag bli tidenes beste målscorer i NBA. Det er viktig å vite hvor lang tid det vil ta.

Hvis Lakers-spilleren ønsker å dra dit, må han spille på mindre enn 34 kamper for å komme på andreplass, med 27,6 poeng per kamp i 2021-2022, Akrons innfødte.

Med tanke på de 2387 poengene bak Kareem Abdul-Jabbar og den høye alderen til LeBron James, må vi vente litt til. Men med en fire ganger vinner i NBA er ingenting mulig. Med et gjennomsnitt på 20-25 poeng per kamp, ​​er det bare 96 til 120 kamper som trengs for å spille.