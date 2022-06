Det blir verre. En virkelig katastrofe for Scuderia Ferrari, som vant i Monaco med en dobbel taktisk feil, denne gangen trakk seg tilbake på bare tjue runder på grunn av to enkeltseters mekaniske havarier. Det doble nullpunktet som river hjertet til Diphosis.

Vi så Maranello starte sesongen, dominere F1-75 og se «Reds» endelig gjenforenes med titlene, det er totalt pericina. 44 poeng ble brått tapt mot Red Bull, som nå er på 80. plass blant produsentene.

Allerede i likhet med Barcelona så polarspilleren og kapteinen Charles LeClerk alle håpene hans om seier på den 20. runden forsvinne. Elleve runder tidligere hadde spanjolen hans allerede stoppet Ferrari etter bremseproblemer. «Jeg var i forkant da jeg følte tap av makt», Sint Monacas forklarte. «Jeg så i speilet, så på røykskyen og forsto. Det gjør vondt å miste førsteplassen uten min feil for tredje gang.»

Han ønsker å utvide gapet med sin rival Max Verstappen, og har nå en ledelse på 34 enheter. Tiden for å presidere over Lilleprinsmesterskapet er allerede langt unna: «Driften forblir den samme. Jeg vil prøve å glemme den så snart som mulig. Vi har en veldig rask bil der vi kan vinne løp. Vi har nok fastleger til å komme oss. Vi vil prøve å vinne den neste i Canada.»

Men det er en åpenbar troverdighetsbekymring om at Maranello bør løses snart. «Jeg forstår ikke, for på begynnelsen av året måtte vi være mindre troverdige, det gikk ikke i stykker,» sa han. Charles Lecklerk, nå tredje i mesterskapet, kom i mål.

«Jeg beklager for sjåførene våre og hele teamet», Boss Mattia Binotto angret. «Vi tok risiko for å gjøre motoren vår kraftigere. I dag betaler vi for den. Men vi jobber hardt for mellom- og langsiktig pålitelighet.»

På kort sikt må vi krysse fingrene…